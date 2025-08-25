La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó una posible ruptura interna en Morena, tal como lo sugirió el senador Gerardo Fernández Noroña.

En conferencia Mañanera del Pueblo de este lunes 25 de agosto, Claudia Sheinbaum dijo no coincidir con la postura de Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, sobre una futura fractura del partido Morena.

Según la mandataria, hay mucha unidad en Morena, por lo que rechazó totalmente los dichos del legislador.

“No coincido, para nada, hay mucha unidad en nuestro movimiento. No coincido en nada de lo que dijo" Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum negó que los comentarios del senador Gerardo Fernández Noroña le generen algún tipo de inquietud, pues refirió que es normal que haya diferencias de opinión.

Sheinbaum señaló que en Morena hay libertad de expresión, pero también mucha unidad al argumentar que el interés del partido no es algo personal, sino el bienestar de la población.

“En nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene una opinión y mucha unidad, porque lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México”, aseguró la presidenta.

Conferencia Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 25 de agosto de 2025 (Especial)

¿Qué dijo Gerardo Fernández Noroña sobre una posible ruptura interna en Morena?

Tras augurar la extinción del PRI y el PAN en entrevista con La Razón, Gerardo Fernández Noroña consideró que la próxima oposición fuerte va a salir de las filas de Morena o bien, de sus aliados del PT y el Partido Verde.

Sin embargo, el senador de Morena deseó que para eso “falte mucho y tarde mucho en suceder”.

En este sentido, Fernández Noroña fue cuestionado sobre si ese escenario implicaría una ruptura interna en Morena y auguró que sí ocurrirá la fractura, pues es parte de los “fenómenos políticos importantes”, pero consideró que “tardará mucho” en ocurrir.

“Sí, aunque eso va a tardar mucho. Pero yo creo que va a suceder. Es parte de los fenómenos políticos que se dan en general con movimientos tan importantes como el nuestro” Gerardo Fernández Noroña. Senador de Morena

Comparó, sin hacer alusión explícita, lo que piensa que le sucederá a Morena con lo que le pasó y le está pasando al PRI.

Finalmente, reiteró que no ve “oposición en la oposición” y que actualmente los partidos de oposición no tienen ideas, proyectos, ni iniciativas y que lo único que aporta es “provocación y majadería”.