Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, defendió a Adán Augusto López y denunció que existe un “golpeteo político” en su contra sin una denuncia formal.

Y es que durante una conferencia de prensa en Villahermosa, Gerardo Fernández Noroña fue cuestionado sobre el futuro de Adán Augusto López en el Senado.

Esto por lo señalamientos que se han realizado en contra de Adán Augusto López, por los supuestos vínculos que tendría con el crimen organizado.

Gerardo Fernández Noroña defiende a Adán Augusto López; denuncia “golpeteo político” en su contra

Durante una conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco, Gerardo Fernández Noroña reiteró su defensa a su compañero de bancada en Morena, Adán Augusto López.

Frente a las acusaciones de supuestos nexos con el crimen organizado, Gerardo Fernández Noroña acusó que se trata de puro “golpeteo político” en contra del exgobernador de Tabasco.

Ante la pregunta sobre si considera que Adán Augusto López debe renunciar a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el presidente de la Cámara Alta manifestó que no existe motivo para que ello ocurra.

Esto toda vez que Gerardo Fernández Noroña aseveró que hasta el momento no existe una denuncia contra Adán Augusto López, por lo que no hay un proceso legal que seguir en contra del senador de Morena.

Aseveró que en caso de existir alguna acusación formal en contra de Adán Augusto López se actuaría de manera inmediata, pero como esto no ocurre señaló se trata de golpeteo político.

“Es un golpeteo Cuando haya un proceso abierto contra Adán Augusto López, procederemos, de lo contrario, es un golpeteo este asunto”, dijo Gerardo Fernández Noroña.

Cabe señalar que se el presidente del Senado ha defendido ya en varias ocasiones a Adán Augusto López, reiterando que hasta el momento nadie ha presentado alguna acusación formal en su contra.

Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña en el Senado (Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña: no hay denuncia ni pruebas contra Adán Augusto López

Al respecto, cuestionó a la oposición a que mencionen la averiguación que habría en contra del exgobernador de Tabasco, así como las acusaciones por las que es señalado.

Esto toda vez que defendió que no existe una prueba en su contra, pues recordó que Adán Augusto López no ha sido ni siquiera citado a declarar.

“No hay ni siquiera una acusación en su contra. ¿Qué averiguación previa hay abierta en contra de Adán Augusto López? ¿De qué se le acusa? ¿Cuáles son las pruebas en su contra? ¿Cuándo ha sido citado a declarar?" Gerardo Fernández Noroña

Debido a estos motivos, continuó señalando que no hay un solo motivo por el cual Adán Augusto López deba dejar la Jucopo, manifestando que de momento continuará presidiendo dicha junta en el Senado.