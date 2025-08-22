Manuel Bartlett visitó a Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores; esto dijo el senador

Manuel Bartlett, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), visitó a Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores.

La reaparición de Manuel Bartlett se da luego de que se rumorara que el político mexicano estaba siendo investigado por Estados Unidos por su presunta implicación en el asesinato e Enrique ‘Kiki’ Camarena, ex agente de la DEA.

Sobre ello, el periodista Salvador García Soto aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado las cuentas de la pareja e hijo de Manuel Bartlett, situación que ya fue desmentida.

Manuel Bartlett visitó a Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores

Por medio de sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que recibió una sorpresiva visita en la Cámara de Senadores: Manuel Bartlett.

El todavía presidente de la Cámara de Senadores compartió una fotografía acompañado de Manuel Bartlett, de quien dijo es su amigo y un patriota.

“Me visitó un patriota, mi amigo Manuel Bartlett”, fueron las palabras del senador Fernández Noroña. En la fotografía se les observa a ambos sonrientes y abrazados.

Tanto Manuel Bartlett como Gerardo Fernández Noroña fueron militantes del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura; actualmente son aliados de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, algunos internautas recordaron a Noroña que Manuel Bartlett fue miembro del PRI, aunado a las diversas polémicas que enfrenta, por lo que cuestionaron las palabras del senador.

Manuel Bartlett visitó a Gerardo Fernández Noroña (Vía X)

¿De qué hablaron Manuel Bartlett y Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores?

Hasta el momento se desconoce el motivo de la visita y reunión que sostuvieron Manuel Bartlett y Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores, pues ninguno ha brindado detalles sobre los temas que hablaron.

No obstante, esta visita es la segunda reaparición pública del ex director de CFE y ex secretario de Gobernación en el gobierno de Miguel de la Madrid.

Esto porque el pasado 16 de julio, Manuel Bartlett acudió a Palacio Nacional para encontrarse con un integrante de la Consejería Jurídica, que fue su jurídico en CFE, según expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.