Clara Brugada expresa su apoyo a Andrés Manuel López Beltrán tras retiro de su visa de Estados Unidos.

“Envío toda mi solidaridad a Andrés Manuel López Beltrán, un compañero que ha trabajado y acompañado la transformación durante años” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La jefa de gobierno criticó a la oposición por celebrar el retiro de la visa del político y asegura que este acto es un intento de desestabilizar la soberanía nacional.

También mostró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por encabezar la defensa de la soberanía nacional ante el intento de injerencia extranjera en asuntos.

Clara Brugada respalda a Andrés Manuel López Beltrán tras retiro de su visa

El viernes 14 de agosto de 2026, Clara Brugada compartió un mensaje en redes sociales para mostrar su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán y destacó su trabajo en las transformación del país.

“Coincidimos con al presidenta Claudia Sheinbaum: retirar visas se ha convertido hoy en un instrumento de presión política” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Clara Brugada coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum en que el retiro de visas a políticos mexicanos se ha convertido en un acto de presión e incluso de un intento de injerencia extranjera en asuntos internos de México.

Clara Brugada respalda a Andrés Manuel López Beltrán (X/@ClaraBrugadaM)

También criticó que la derecha celebre este tipo de actos por parte de potencias extranjeras, a quienes acusa de intentar intervenir en decisiones de México y su futuro.

“Y lo más grave es la triste celebración de la derecha de cada intento de injerencia por parte de potencias extranjeras” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Clara Brugada defiende la soberanía de México

Claudia Sheinbaum calificó el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán como un intento de Estados Unidos de intervenir en la política de México a través de la presión.

El argumento de Claudia Sheibaum fue respaldado por Clara Brugada: “Respaldamos plenamente la defensa de la soberanía nacional que encabeza la presidenta”

Clara Brugada asegura que defenderá la soberanía nacional ante actos de presión política de Estados Unidos y reconoció la defensa que encabeza la presidenta de México.

Claudia Sheinbaum pidió respeto a Estados Unidos a la autonomía de México y que no trate de intervenir en decisiones de México: “No tiene por qué haber injerencia de ningún país”.