La reforma sobre doble nacionalidad será discutida el 9 de septiembre de 2026 en la Comisión de Puntos Constitucionales, informó el coordinador de la bancada de diputados de Morena, Ricardo Monreal.

“La ruta de la iniciativa de doble nacionalidad será una reunión el próximo 9 en comisiones y para revisión y dictamen”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ricardo Monreal agregó que, una vez concluida su revisión, la propuesta presidencial será discutida y posiblemente votada en la Cámara de Diputados durante la primera quincena de septiembre.

Esta reforma prohíbe que presidentes y gobernadores tengan doble nacionalidad, como es el caso del exgobernador Javier García Cabeza de Vaca y del empresario Ricardo Salinas.

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas (Cortesía)

Reforma sobre doble nacionalidad se votaría antes del 16 de septiembre

Cuestionado por las fechas, Ricardo Monreal comentó que es posible que la reforma sobre doble nacionalidad sea discutida y votada en la primera quincena de este mes, entre el 14 y el 16 de septiembre de 2026.

“Cumpliendo con los requisitos legales, estaremos discutiendo la reforma y, en su caso, votándola en la primera quincena: 14, 15, 16 de septiembre”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Al respecto, el presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños, confirmó que la Comisión de Puntos Constitucionales será la responsable de elaborar el dictamen.

Dijo que quienes aspiren a la Presidencia de la República deben mostrar un compromiso absoluto con México, y señaló que esperará el dictamen para conocer más a fondo los cambios planteados.

“Desde mi punto de vista, quien aspira a ser presidente de la República tiene que tener un compromiso al 100 por ciento con nuestro país”. Raúl Bolaños, presidente de la mesa directiva

Desde el 25 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que todo servidor público debe ser únicamente mexicano, en compromiso con los intereses de la soberanía nacional.

Bandera de México (Graciela López)

¿Qué busca la reforma sobre doble nacionalidad?

La reforma presidencial busca prohibir que las personas con doble nacionalidad puedan ocupar cargos de alto nivel en México, como:

Presidencia de la República

Gubernaturas estatales

Jefatura de Gobierno de la CDMX

Algunos de los perfiles que quedarían descartados de próximas contiendas presidenciales con esta medida, son: