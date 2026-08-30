Morena respalda iniciativa contra doble nacionalidad de Claudia Sheinbaum

Morena externó su total respaldo a la iniciativa de reforma contra doble nacionalidad que presentara la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Morena respalda de manera contundente y sin reservas la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y enviada al Congreso de la Unión”. Morena

En un comunicado, Morena reiteró que la soberanía de México no es negociable, por lo que la iniciativa contra la doble nacionalidad busca reforzar el compromiso absoluto con el país de quienes aspiren a un cargo de elección popular.

Morena destaca importancia de la iniciativa contra doble nacionalidad de Claudia Sheinbaum; pide al Congreso su aprobación

La postura oficial de Morena, emitida este 30 de agosto de 2026, busca respaldar el proyecto de doble nacionalidad presentado por Claudia Sheinbaum, misma que ya fue enviada al Congreso de la Unión.

De acuerdo con el partido guinda, la iniciativa pretende resolver vacíos legales en la interpretación de los artículos 82, 116 y 122 constitucionales, que rigen los requisitos para ocupar la presidencia de México.

Bajo esta nueva normativa, cualquier aspirante que cuente con pasaporte o ciudadanía de otro país deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral.

En acuerdo con Sheinbaum, Morena indicó que la presidencia nacional no puede estar sujeta a intereses divididos entre dos países, por lo que la lealtad debe ser plena y enfocada exclusivamente en el pueblo mexicano.

Por ello, Morena consideró que la propuesta contra doble nacionalidad de Sheinbaum es indispensable para evitar posibles injerencias externas en las determinaciones autónomas del país.

La iniciativa prevé reformar también la Ley de Nacionalidad para detallar el procedimiento que permita a las personas con doble nacionalidad formalizar su renuncia ante las autoridades mexicanas y de otros países.

Por tal motivo, Morena lanzó un llamado urgente al Congreso de la Unión para legislar con celeridad en favor de esta iniciativa, asegurando que se trata de un importante objetivo nacional y no partidista.

Morena respalda iniciativa contra doble nacionalidad de Claudia Sheinbaum (Morena)