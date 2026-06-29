La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, advirtió que la lista filtrada en redes sociales de las supuestas candidaturas de Morena para 2027, es falsa.

“Esta lista de la Comisión Nacional de Elecciones, además con una fecha del año anterior, es claramente falsa” Citlalli Hernández

Así lo advirtió la titular del órgano morenista por medio de un video en el que señaló que el documento presenta diversas irregularidades, como el de la fecha.

Ante ello, Citlalli Hernández hizo un llamado a la militancia y a la ciudadanía en general, a no hacer caso de la lista, pues advirtió que podría ser una estrategia de confusión.

Citlalli Hernández desmiente lista de candidaturas de Morena para 2027 que circula en redes

El 27 de junio concluyó de manera oficial el periodo en el que los aspirantes a las candidaturas de Morena para las elecciones 2027, debían presentar su registro ante la dirigencia nacional.

Tras lo anterior, en redes sociales y otras plataformas se difundió una lista de la que se afirmaba, incluía a los aspirantes ya elegidos, de la cual Citlalli Hernández advirtió que es falsa.

Sobre el tema, Citlalli Hernández explicó que la presunta lista de la Comisión Nacional de Elecciones no corresponde con la realidad, pues además de la información que contiene, presenta detalles erróneos.

“Esta lista de la Comisión Nacional de Elecciones, además con una fecha del año anterior, es claramente falsa (…) donde se realizan supuestas proyecciones de género" Citlalli Hernández

Tras resaltar que incluso la fecha del documento es equivocado, dijo que toda la información que se dé a conocer sobre el proceso será difundida por medio de los canales oficiales y con total transparencia.

Además, señaló que en apego al los lineamientos, ahora mismo se lleva a cabo la revisión de los 277 aspirantes que presentaron su registro y de lo que insistió, se informará en su momento.

Todas las definiciones que tomemos desde @PartidoMorenaMx acerca de nuestros procesos internos las comunicaremos a través de las cuentas oficiales.



Se ha difundido una supuesta lista de definición de género para las Coordinaciones Estatales que es FALSA y seguramente busca… pic.twitter.com/Nf8d7e8FZm — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) June 29, 2026

Citlalli Hernández acusa intentos de generar confusión

Al advertir que la lista filtrada sobre candidaturas de Morena para 2027 es falsa, Citlalli Hernández pidió a los aspirantes y la militancia en general, a no darle ninguna importancia al documento.

Lo anterior debido a que dijo que el listado apócrifo que se dio a conocer, solo tiene la intención de generar confusión, que agregó, puede venir agentes externos al partido.

“Así que les pedimos que no le hagan caso a este tipo de publicaciones que buscan confundir, pues seguramente son tácticas de extraños que quieren pues generar confusión en nuestro proceso” Citlalli Hernández

En ese sentido, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena invitó a todos los implicados a cuidar del proceso y evitar la difusión de información falsa.