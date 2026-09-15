Citlalli Hernández informó que buscará dialogar con Abelina López, alcaldesa de Acapulco, luego de que cuestionara el proceso interno que designó a Beatriz Mojica como coordinadora estatal en Guerrero.

“Vamos a buscar a Abelina porque es una compañera del movimiento y en Guerrero tenemos mucha fuerza gracias a diversos liderazgos” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones explicó que Morena ya estableció contacto con Abelina López y que la edil puede solicitar una auditoría de las encuestas aplicadas.

En ese sentido, Citalli Hernández pidió priorizar la unidad de Morena y “pensar con cabeza fría” para fortalecer el proyecto rumbo a las elecciones 2027.

Citlalli Hernández asegura que ya buscaron a Abelina López

Citlalli Hernández explicó en entrevista con Azucena Uresti que Morena ya estableció contacto con Abelina López para buscar un diálogo y mantener la unidad dentro del partido.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, la alcaldesa de Acapulco se reunirá durante el día con el delegado político regional para abordar la inconformidad que manifestó después de conocer los resultados de las encuestas.

Tras no ser elegida como coordinadora estatal de Morena en Guerrero, Abelina López calificó el proceso como una “muerte anunciada” y cuestionó las encuestas utilizadas para tomar la decisión.

La alcaldesa también destacó que, a diferencia de los resultados de las encuestas, contó con respaldo popular durante sus recorridos, al señalar que hasta 100 mil personas caminaron junto con ella.

Ante estas declaraciones, Citlalli Hernández dijo desconocer a qué se refería Abelina López, pues aseguró que Morena mantiene una alta preferencia en Guerrero.

La dirigente morenista también sostuvo que la unidad dentro del partido se construye mediante un diálogo permanente, proceso que, afirmó, se ha llevado a cabo con Beatriz Mojica y con todos los aspirantes a la coordinación estatal.

Abelina López puede solicitar una auditoría de las encuestas, señala Citlalli Hernández

Ante las dudas expresadas por Abelina López sobre el proceso interno, Citlalli Hernández explicó que la alcaldesa puede solicitar una auditoría sobre el método y el desarrollo de las encuestas.

Asimismo, aseguró que los resultados fueron presentados directamente a los 17 aspirantes que participaron en el proceso de Morena en Guerrero, por lo que Abelina López conocía la ventaja que obtuvo Beatriz Mojica.

Pese a la inconformidad, Citlalli Hernández pidió a Abelina López “pensar con cabeza fría” y priorizar el proyecto de Morena por encima de una aspiración personal.

De esta manera, la dirigencia de Morena busca abrir un diálogo con Abelina López después del proceso interno que concluyó con el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora estatal del partido en Guerrero.