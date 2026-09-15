El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Victoriano Wences Real, reveló que su partido no respaldaría a Beatriz Mojica en el estado de Guerrero rumbo a las próximas elecciones de 2027.

Lo anterior, luego de que Morena confirmara que eligió a Beatriz Mojica como su coordinadora estatal en Guerrero, por lo que en las elecciones 2027 buscará contender por la gubernatura.

PT cuestiona designación de Beatriz Mojica en Guerrero para elecciones de 2027; pide realizar nuevas encuestas

La dirigencia estatal del PT en Guerrero, manifestó que no apoyará la designación de Beatriz Mojica como representante de la alianza oficialista para las elecciones 2027 tras cuestionar la validez del proceso interno de Morena.

Wences Real denunció una falta de transparencia en la toma de decisiones, señalando que la dirigencia morenista omitió presentar las encuestas o datos estadísticos que fundamentaran el nombramiento.

Ante este panorama, el PT argumentó que ni siquiera fueron convocados al evento, lo que profundizó el malestar entre los integrantes de la virtual alianza partidista.

Morena elige a Beatriz Mojica como coordinadora en Guerrero (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Ante esta ruptura en los acuerdos, la cúpula nacional del PT determinó desconocer los resultados presentados por Morena para las elecciones en Guerrero.

Según lo expresado por Wences Real, la dirigencia de su partido condiciona cualquier entendimiento de alianza a la realización de nuevas encuestas.

Esta propuesta contempla un ejercicio directo enfocado únicamente en las candidaturas planteadas por Morena y el PT.

De no concretarse un acuerdo sobre este mecanismo, la alianza entre PT, Partido Verde y Morena rumbo a las elecciones 2027 podría verse afectada.