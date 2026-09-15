Beatriz Mojica reiteró que hay unidad en Morena tras desacuerdo de Abelina López con su nombramiento como coordinadora de Guerrero: “No va a haber ningún tema”, afirmó.

“En Guerrero siempre trabajamos en unidad”. Beatriz Mojica, coordinadora de Morena en Guerrero

La coordinadora de la Defensa de la Transformación de Morena fue cuestionada por medios de comunicación sobre el resto de los aspirantes, tras su discurso en el que llamó a cerrar filas para las elecciones 2027.

Su compañera y alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López, declaró más temprano que es una “crónica de una muerte anunciada” la designación de Beatriz Mojica, señalamiento sin respuesta directa.

Beatriz Mojica apuesta por unidad en Morena rumbo a elecciones tras críticas de Abelina López

Medios de comunicación cuestionaron a Beatriz Mojica sobre el resto de los aspirantes que buscaban la candidatura para la gubernatura de Guerrero y aseguró que hay unidad en Morena.

🚨🟤 Tras reclamos de Abelina, Beatriz Mojica hace un llamado a la unidad en Morena



Luego de que fue designada como Coordinadora en Defensa de la Transformación en Guerrero, @Beatriz_Mojica aseguró que los aspirantes acordaron trabajar “en unidad” tras el proceso, ‘no va a… pic.twitter.com/ATaLMhAx7H — Político MX (@politicomx) September 14, 2026

Tras su llamado a la unidad, Beatriz Mojica aseguró que ya habló con el resto de los aspirantes de la encuesta de Morena, con revisión de los resultados, por lo que acordaron que se trabajará con unidad.

Beatriz Mojica resaltó en este tenor que la unidad se construye en territorio todos los días, por lo que su compromiso es seguir trabajando en Guerrero, como mencionó en su discurso tras ganar la coordinación.

Sin embargo, medios de comunicación no cuestionaron específicamente sobre las declaraciones de Abelina López, sino por la posible reacción de Félix Salgado Macedonio, todavía desconocida.

Al respecto, Beatriz Mojica señaló que “no va a haber ningún tema en Guerrero” ya que siempre trabajan en unidad, como resultó en su participación hace seis años, junto a Félix Salgado Macedonio.

Beatriz Mojica aclara respaldo del PT a su candidatura

La coordinadora de Morena en Guerrero también fue cuestionada sobre el respaldo del PT a su posible candidatura para las elecciones 2027 y declaró que es un tema de la dirigencia nacional.

Añadió que las cuestiones sobre las coaliciones para las elecciones 2027 es cuestión de las dirigencias, aunque hasta el momento el PT a nivel nacional no se ha pronunciado sobre designación de Beatriz Mojica.

Sin embargo, el dirigente del PT en Guerrero, Victoriano Wences, señaló que el partido no está de acuerdo con el nombramiento por falta de resultados de las encuestas, por lo que no fueron convocados al World Trade Center.