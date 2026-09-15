Beatriz Mojica Morga recibió oficialmente la constancia que la acredita como coordinadora estatal de Morena en Guerrero, de cara al proceso electoral de 2027.

Durante su discurso, la senadora refrendó su respaldo al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de hacer un llamado a la unidad interna del movimiento de transformación en Guerrero.

La legisladora afromexicana destacó la importancia de la lucha encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y reconoció los avances alcanzados por el pueblo afromexicano durante su gobierno.

“La lealtad no se presume, la lealtad se demuestra en el camino. Presidente Andrés Manuel López Obrador, mi historia política no se entiende sin la lucha que usted encabezó” Beatriz Mojica, coordinadora estatal de Morena por Guerrero

Sin embargo en redes sociales destacan la diferencia de pensamiento que tenía con AMLO y su proyecto político al salir en un programa llamado Tragaluz hace un par de años.

“Nunca. No comparto las visiones autoritarias” Beatriz Mojica

1er vídeo



Lo que en 2018 decía Beatriz Mojica de amlo (en Tragaluz)



¿Usted cuando se pasa con amlo? R= “Nunca, no comparto las visiones autoritarias”



2º vídeo



Hoy agradeció a amlo y dijo que su lealtad a su legado



¿Se vale recular en política? Supongo que si juzguen ustedes pic.twitter.com/r9TV1hCDow — #ÚltimaElectoral (@ErnestoGuerra_) September 15, 2026

Beatriz Mojica recuerda su trayectoria política y llama a la unidad en Morena

Tras el cambio de postura, Beatriz Mojica declaró ante militantes, dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al recibir su constancia como coordinadora estatal de Guerrero por Morena.

Señaló que la responsabilidad que asumió no representa un reconocimiento personal, sino una encomienda para servir y organizar.

La senadora recordó sus orígenes en Huehuetán, en la Costa Chica de Guerrero, así como su crianza en la Tierra Caliente, regiones donde comenzó su participación política desde finales de la década de 1980, al lado del Frente Democrático Nacional.

“He cambiado en este camino de responsabilidades, pero nunca de principios ni de banderas. Estuvimos en las plazas, en las calles, en las comunidades cuando había que resistir. Aquí nadie sobra; este proceso definió una responsabilidad de organización partidista, no quién pertenece” Beatriz Mojica, coordinadora estatal de Morena por Guerrero

Con este mensaje, Mojica llamó a evitar divisiones internas y descartó la exclusión de cuadros políticos dentro del movimiento.

Beatriz Mojica refrenda su apoyo a Claudia Sheinbaum

En su discurso, Beatriz Mojica también destacó el liderazgo de Claudia Sheinbaum y aseguró que la presidenta encabeza una nueva etapa del proceso de transformación.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum conduce una nueva etapa de esta misma transformación. Presidenta, cuenta con mi trabajo, con mi lealtad al movimiento y con la fuerza organizada de quienes amamos a este país en Guerrero” Beatriz Mojica, coordinadora estatal de Morena por Guerrero

La coordinadora estatal también dirigió críticas a los partidos de oposición en Guerrero y afirmó que la población de la entidad tiene memoria sobre episodios de violencia y represión ocurridos en el pasado.

Entre los hechos que mencionó se encuentran los llamados “vuelos de la muerte” y el Pozo Meléndez.

¿Cuál es el reto de Beatriz Mojica rumbo a las elecciones de 2027?

Con la entrega de la constancia, Morena avanza en la organización de sus estructuras territoriales en las ocho regiones de Guerrero rumbo al proceso electoral de 2027.

Al finalizar su participación, Beatriz Mojica aseguró que mantendrá una coordinación abierta y con presencia permanente en el territorio guerrerense.