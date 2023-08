El periodista Ciro Gómez Leyva compartió que podría retirarse del periodismo al terminar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En entrevista con LatinUs, Ciro Gómez Leyva señaló que a 8 meses del atentado en su contra aún tiene la incertidumbre y miedo de quién es el que lo intentó asesinar el pasado 15 de diciembre de 2022.

Y aunque le han cuestionado la posibilidad de retirarse por el intento de homicidio en su contra, el periodista de Radio Fórmula e Imagen TV aseguró que no se irá hasta que termine el gobierno de AMLO.

Cabe destacar que el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva ocurrió a 200 metros de su casa, la noche del 15 de diciembre cuando regresaba de Imagen TV.

Al momento se han detenido a 12 personas por el crimen en contra del comunicador; no obstante, no se ha dado con el autor intelectual del intento de homicidio, y otro de los participantes sigue prófugo de la justicia.

Ciro Gómez Leyva se irá hasta que termine el sexenio de AMLO

Pese a que no se ha dado con el o los autores intelectuales del atentado contra la vida de Ciro Gómez Leyva, el periodista negó que se retire de su profesión en los próximos 13 meses.

Según explicó, ha cubierto a AMLO como personaje desde siempre, y ha llevado una crónica de lo que ha sido este sexenio durante los últimos 5 años en sus dos noticieros, y planea seguir haciéndolo.

Por lo que, dijo, seguirá trabajando como hasta ahora “cuando menos hasta el 30 de septiembre de 2024″, fecha en la que AMLO concluye su sexenio y deja la presidencia de México.

En ese sentido, Ciro Gómez Leyva refirió que tiene como motivación seguir con la crónica del sexenio de López Obrador hasta su último día, y que esto lo mantiene “vital”.

“Seguir trabajando con todo, cuando menos hasta el 30 de septiembre de 2024. Nos ha tocado seguir el personaje desde muchos años atrás y quisiera cuando menos, poder terminar con ese trabajo, esa es otra motivación, tengo otras que tienen que ver con mi vida personal, pero en lo profesional yo quiero terminar de hacer la crónica en los dos espacios donde la he hecho durante todos los días del sexenio, hasta el último día del gobierno, ojalá pueda, ojalá pueda Carlos, es uno de los objetivos que me mantiene vital." Ciro Gómez Leyva

Cabe destacar que su mención se da ante la posibilidad de que el atentado en su contra haya ocurrido debido a la confrontación que existe entre el presidente y él.

Pues, inclusive Ciro Gómez Leyva señaló que a 8 meses del atentado no ha querido sacar conjeturas de porqué se realizó el atentado en su conta, no obstante, dijo que no existen pruebas de que no haya sido culpa de AMLO.

Es es la incertidumbre que tengo, indicó el periodista, quien manifestó que a 8 meses de su atentado no tiene ningún dato de quién lo quiere asesinar.

“Mucha gente me empujaba y me decía conviértete en su Ayotzinapa del presidente, por su puesto fue él porque un día antes había dicho, por cierto, que quien te viera a ti o a mi iban a incrustarse un tumor en el cerebro. Por supuesto que la tentación estaba ahí pero entre la tentación y el tener un solo dato de que fueron ellos hay una enorme diferencia, tampoco tengo un solo dato para decir que no fueron ellos eh, cuando digo que no tengo información no tengo información para culpar ni para inculpar a nadie, esa es la incertidumbre.” Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva acudirá a la FGR para que se investigue el atentado en su contra

Igualmente, Ciro Gómez Leyva adelantó que llevará su caso ante la Fiscalía de Atención a Delitos contra la libertad de expresión de la FGR, ya que la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) no avanza con el hallazgo del autor intelectual.

El periodista explicó que no tiene otra instancia a la cual acudir para que se disipe su duda de quién es la persona que intentó asesinarlo, pues vive con la incertidumbre.