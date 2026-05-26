Liberan a Sergio Estrada Cajigal tras dos años preso por violencia familiar

Sergio Estrada Cajigal salió de prisión el 24 de mayo de 2026 tras haber pasado dos años preso por violencia familiar en agravio de su entonces pareja sentimental, identificada como Carla Alejandra.

De acuerdo con reportes, el exgobernador panista por Morelos continuará con su proceso en libertad luego de que una jueza modificara su medida cautelar a resguardo domiciliario en Cancún.

El cambio de la medida cautelar también implica que Sergio Estrada Cajigal contará con vigilancia electrónica mediante brazalete de geolocalización.

Entonces pareja de Sergio Estrada Cajigal (Cortesía)

Sergio Estrada Cajigal habría agredido en tres momentos a su entonces pareja

Sergio Estrada Cajigal, exgobernador panista de Morelos, salió del penal de Quintana Roo en mayo de 2026 después de pasar casi dos años en prisión preventiva.

La resolución judicial se da dos semanas después de que el mismo tribunal lo vinculara a proceso por hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2021 en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Ese año, supuestamente, Sergio Estrada Cajigal agredió físicamente a su entonces pareja sentimental, identificada como Carla Alejandra, después de una discusión.

De acuerdo con la investigación, Sergio Estrada Cajigal agredió en tres momentos a Carla Alejandra:

La primera agresión habría ocurrido dentro de un restaurante Una segunda afuera del lugar cuando la mujer intentó irse La tercera y última en el hotel donde ambos se alojaban, la cual habría provocado varias fracturas

Sergio Estrada Cajigal, ex gobernador de Morelos (Captura)

Sergio Estrada Cajigal niega los cargos

Al salir del penal, Sergio Estrada Cajigal envió un mensaje en el cual negó las acusaciones de su entonces pareja, al asegurar que había motivos políticos detrás.

“El proceso sigue, pero en cuanto resuelva el colegiado famoso de ese amparo de abril del año pasado, quedaré libre prácticamente de todas estas acusaciones”. Sergio Estrada Cajigal

Además del proceso por violencia familiar, el exmandatario enfrenta acusaciones por presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria, de acuerdo con la información de su expediente.