Ciro Gómez Leyva compartió, en entrevista con Carlos Loret de Mola, lo que sigue a 8 meses del atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2022, en el contexto del “acoso del gobierno” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con el periodista, muchos comunicadores viven momentos de incertidumbre ante los ataques constantes desde Palacio Nacional por parte de AMLO, a quien calificó como un “gran buleador”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Gómez Leyva calificó a AMLO como el “buleador en el patio de recreo de la secundaria” que va acompañado de sus amigos para acosar a los demás.

Ciro Gómez Leyva aseguró que la manera de ataque del presidente “es maligna”.

Asimismo, resaltó que usa toda su fuerza para bullear “en todos los recreos” y cuando la víctima de acoso ya está en el piso, asegura que sólo está ejerciendo su derecho de réplica.

Sin embargo, resaltó que si no se dejó bulear en la secundaria, no lo hará “con un tipo tan arbitrario” como el presidente AMLO, a quien acusó de un discurso “cínico y perverso” por su supuesto derecho de réplica.

Esto pese a que considera que ha sido una confrontación “brutalmente desigual” de un presidente con todos sus instrumentos contra algunos periodistas y medios de comunicación

Ciro Gómez Leyva compartió que pese a que continúa con la incertidumbre por el atentado que sufrió, quiere seguir trabajando completamente, al menos hasta que AMLO termine su gobierno.

En entrevista para Carlos Loret de Mola, recordó que sigue con la preocupación por no saber quién lo quiso matar.

Sin embargo, quiere seguir viviendo y cumplir su objetivo “vital” profesional de “seguir trabajando con todo”, al menos hasta el final del sexenio de AMLO.

“La preocupación está ahí, alguien me quiso matar y no sé por qué, algunos dicen: no te trataron de matar, te mandaron un mensaje. Bueno, 8 meses después da lo mismo, ¿quién me mandó un mensaje así?...Vivo con esa incertidumbre pero quiero seguir viviendo y quiero como un objetivo vital y profesional seguir trabajando con todo, cuando menos hasta el 30 de septiembre de 2024″

Ciro Gómez Leyva