La Secretaría de Marina informó sobre el cierre de puertos del Pacífico por el huracán Polo en categoría 3.

El cierre de puertos en el Océano Pacífico será:

Baja California: Isla Cedros

Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena, Loreto, Adolfo López Mateos y Guerrero Negro.

Sonora: Guaymas, Yavaros y Bahía Kino

Nayarit: San Blas y Nuevo Vallarta

El huracán Polo mantiene una trayectoria hacia el noroeste del territorio mexicano, rumbo a Baja California Sur donde tocará tierra el lunes 28 de septiembre.

Cierran puertos del pacífico por el huracán Polo categoría 3

El Centro de Análisis y Pronóstico Metrológico Marítimo de la Semar informó que el huracán Polo se localiza a 339 kilómetros al noroeste de Isla Clarión, Colima y a 445 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

Se espera que Polo se debilite en las siguientes horas hasta alcanzar categoría 2, el cual mantienen un desplazamiento hacia Sonora.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al huracán #Polo, categoría 3:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ - Embarcaciones mayores:

🔹 Nayarit: San Blas.



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Baja California: Isla Cedros.

🔹 Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos,… pic.twitter.com/SvpuBPrr5H — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026

La trayectoria de Polo se acerca a la península durante el domingo y hacia Baja California Sur.

La Semar cerró bahías en Nayarit, Baja California Sur, Sonora y Nayariy así como en:

Michoacán: Lázaro Cárdenas

Sonora: Puerto Yavaros

Las embarcaciones menores del puerto de Barra de Navidad, Jalisco permanece abierta, pero la institución pide seguir las recomendaciones de las autoridades.

Sonora refuerza seguridad en zonas costeras ante la llegada de Polo

Autoridades de Sonora laboran en zonas de riesgo de la franja costera ante la llegada de Polo, por posibles lluvias intensas e inundaciones.

Polo es considerado como riesgoso por la cantidad de agua que puede desplazar hacia estados como Sonora, el cual tienes comunidades colindantes con Baja California.

Sonora preparó 144 albergues ante cualquier evacuación; Bomberos ya tiene grupos de trabajo por cualquier emergencia.