De acuerdo con el Aviso Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como un comunicado de Evelyn Salgado, se formó la depresión tropical Dieciocho-E frente a Oaxaca y Guerrero, un nuevo ciclón en el Pacífico junto al huracán Polo.

La depresión tropical Dieciocho-E frente a Oaxaca y Guerrero se formó durante la madrugada del 27 de septiembre como un nuevo ciclón en el Pacífico, con lo cual se tendría presencia simultánea de dos sistemas meteorológicos con el huracán Polo.

Depresión Tropical Dieciocho-E (CONAGUA)

Depresión Tropical Dieciocho-E tendrá efectos en Oaxaca y Guerrero como nuevo ciclón en el Pacífico

Según los reportes, la depresión tropical Dieciocho-E frente a Oaxaca y Guerrero fue registrada en la madrugada del domingo 27 de septiembre como un nuevo ciclón en el Pacífico.

A las 06:00 a.m., el centro de la depresión tropical Dieciocho-E se localizó a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

Este nuevo ciclón en el Pacífico mantiene vientos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento al oeste-noroeste a 17 km/h; si bien no se presupone como un meteoro de cuidado, sí tendrá afectaciones sobre todo en el sur de México.

Provocará lluvias intensas (75 a 150 mm) en el sur, sureste y este de Oaxaca, así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Guerrero. Además de vientos sostenidos de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en las costas de ambas entidades.

Por lo mismo, se espera un oleaje de 3 a 5 metros en Oaxaca y de 2 a 3 metros en Guerrero, por lo que no se recomiendan las actividades marítimas ni turísticas en la zona.

Depresión Tropical Dieciocho-E (CONAGUA)

La depresión tropical Dieciocho-E frente a Oaxaca y Guerrero se suma al huracán Polo

Como ya se mencionó, la depresión tropical Dieciocho-E frente a Oaxaca y Guerrero, se suma al huracán Polo en el norte. Con este nuevo ciclón en el Pacífico se tienen dos meteoros cercanos a costas de México.

El huracán Polo, que ya bajó a categoría 3, se encuentra a 460 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, según los últimos registros.

Cuenta con vientos sostenidos de 195 km/h, rachas de 240 km/h y avance al nor-noroeste a 17 km/h. Debido a esto se esperan lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, con rachas de viento de 50 a 60 km/h y olas de 3 a 5 metros.

Si bien el huracán se está alejando de costas de México, se mantienen las zonas de vigilancia y prevención por efectos de huracán y tormenta tropical en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Dada la combinación del huracán Polo con la depresión tropical Dieciocho-E frente a Oaxaca y Guerrero, se pide a la población en general que esté al pendiente de los reportes meteorológicos y atienda las indicaciones de las autoridades.