Expolicía municipal de Huitzuco, Guerrero, acusado de estar implicado en el caso Ayotzinapa, fue deportado de Estados Unidos y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).

El 5 de noviembre, Juan Alberto ‘N’, llegó a México luego de su deportación desde Estados Unidos para iniciar su proceso en su país en la cárcel de ‘El Altiplano’.

El expolicía de Huitzuco, Guerrero, nombrado Juan Alberto ‘N’, llegó a México luego de su deportación de Estados Unidos y fue trasladado a la cárcel de ‘El Altiplano’.

Detenido al llegar a la Garita de Matamoros por la FGR por la mañana, fue trasladado al Aeropuerto de Toluca vía aérea para hacerle una revisión médica y luego llegar al Centro Federal de Readaptación Social 1, o bien, la cárcel del ‘El Altiplano’.

Manifestación por los 43 normalistas de Ayotzinapa. (Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa)

El expolicía es investigado por estar implicado en supuestamente haber entregado a los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, al grupo criminal Guerreros Unidos.

Juan Alberto ‘N’ sería solo uno de los policías municipales implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.

El deportado expolicía fue detenido en Atlanta, Georgia el 12 de mayo de 2025, bajo argumentos de inmigración para posteriormente saber que era buscado en México.

Bajo la “verdad histórica”, en 2023 CoVAJ habló de 125 policías municipales implicados en el caso Ayotzinapa, distribuidos de la siguiente forma: