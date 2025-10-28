La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó ganancias de más de 56 mil millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, según datos contenidos dentro de su informe financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Estas cifras arrojan números contrastantes para la CFE en comparación con el tercer trimestre de 2024, cuando en dicho periodo informó pérdidas por 10 mil 964 millones de pesos.

CFE reporta ganancias de 56 mil millones de pesos en el tercer trimestre (Cortesía)

CFE obtiene ganancias de 56 mil millones de pesos en el tercer trimestre 2025

Como parte de su informe financiero enviado a la BMV, la CFE dio a conocer que durante el tercer trimestre de 2025 obtuvo ganancias por 56 mil 916 millones de pesos.

De acuerdo con la CFE, durante 2025 implementó un aumento en los costos de operación, los cuales puntualizó subieron un 17% anual.

Esto hasta ubicarse en 137 mil 283 millones de pesos, lo que aseguraron fue provocado por la subida en los precios de los combustibles que se registró a lo largo de este 2025.

La cifras presentadas por la CFE, señalan que en materia de ingresos logró un aumento marginal de 1.6%, y dentro de su operación total registró importantes ganancias gracias al tipo de cambio en el mercado.

Y es que aseguraron que en el tercer trimestre de 2025 el tipo de cambio en relación al dólar se ubicó en promedio en 19.43 pesos, y al finalizar septiembre se situó en 18.38 pesos.

Esto contrasta también con el mismo periodo de tiempo en 2024, cuando en dicho septiembre el dólar se encontraba en 19.62 pesos.