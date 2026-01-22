Ana Lilia Rivera, senadora de Morena por el estado de Tlaxcala, desató gran polémica luego de afirmar durante un evento público que Taiwán pertenece a México.

“Taiwán es uno de los lugares del país donde el desarrollo científico y tecnológico es verdaderamente impresionante”. Ana Lilia Rivera, senadora de Morena

Durante la entrega de computadoras en Tlaxcala, en colaboración con la embajada de Taiwán, la senadora Ana Lilia Rivera desató polémica por la localización de la isla asiática.

Senadora de Morena desata polémica tras afirmar que Taiwán pertenece a México (Redes sociales)

Senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, desata polémica al afirmar que Taiwán pertenece a México

La Embajada de Taiwán en México otorgó computadoras al CBTIS 303 de Xiloxoxtla, Tlaxcala, y durante el evento la senadora de Morena se confundió en la localización de Taiwán.

Ante los medios y el representante de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán, Ana Lilia Rivera afirmó que la isla asiática de Taiwán es parte de México, resaltando su desarrollo científico y tecnológico.

Tras esta confusión, Ana Lilia Rivera, senadora de Morena, dijo que Tlaxcala no debe quedarse atrás en el ámbito de la educación, innovación, tecnología e inteligencia artificial.

Senadora de Morena desata polémica tras afirmar que Taiwán pertenece a México (Captura de pantalla)

En las fotos compartidas en redes sociales se observan las computadoras donadas en el estado de Tlaxcala con la bandera de Taiwán, cuyo representante en México no ha emitido ninguna declaración sobre lo sucedido.