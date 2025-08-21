Geraldine Pince, alcaldesa de Tepic, proveniente de Morena, fue exhibida en redes sociales con lujosos accesorios de más de 900 mil pesos.

El uso de dichos accesorios fue denunciado por el periodista de Eme Equis, Jorge García Orozco, quien compartió tres fotos en su cuenta de X con las que criticó el discurso de Morena en torno las políticas de austeridad republicana.

El comunicador incluso compartió una foto de Geraldine Ponce en compañía de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que señaló que el término de “justa medianía” no se respeta ni en presencia de la mandataria federal.

Geraldine Ponce con lujosos accesorios (@jorgegogdl / Tomada de X)

Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, Nayarit es exhibida con accesorios de más de 900 mil pesos

Hoy jueves 21 de agosto, el periodista Jorge García Orozco exhibió fotos en sus redes sociales de la alcaldesa de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce usando accesorios con un valor de más de 900 mil pesos.

En su cuenta de X, el comunicador publicó una imagen en la que la presidenta municipal apareció con los siguientes accesorios:

Un collar Fleurette Van Cleef & Arpels de 5 flores que señaló con un valor de 985 mil pesos

Una pulsera Van Cleef & Arpels que señaló con un valor de 397 mil pesos

Y un reloj Pasha de Cartier que señaló con un valor de 145 mil pesos

La foto en la que Geraldine Ponche apareció con un reloj Pasha de Cartier, mostró a la alcaldesa de Tepic en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que le periodista de Eme Equis dijo que “ni cuando se toman fotos con la presidenta respetan la justa medianía”.

Geraldine Ponce con lujosos accesorios (@jorgegogdl / Tomada de X)

Morena hace llamado de “justa medianía” por las vacaciones de Andrés Manuel López Beltrán

El 29 de julio, en conferencia de prensa del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Querétaro, la presidenta nacional de dicho partido, Luisa María Alcalde, hizo un llamado tras las vacaciones en Japón y Europa de Andrés Manuel López Beltrán y otros funcionarios de Morena.

En este sentido, dijo coincidir con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que las y los dirigentes del partido deben actuar con el ejemplo respecto a las políticas de austeridad republicana.

“Eso significa adoptar en la vida cotidiana pública y privada, las máximas Juaristas: vivir en la justa medianía y entender que el poder es humildad”. Luisa María Alcalde

Sin embargo, también aclaró que en gobiernos anteriores, este tipo de viajes se hacían con recursos públicos; “aviones privados, helicópteros privados, séquito de personas para viajar aquí, allá, a Europa, Estados Unidos, a todo el mundo con el dinero del pueblo de México”, argumentó.

Dicho lo anterior, la presidenta de Morena explicó que no hubo delito alguno en las vacaciones del secretario de Organización de su partido o de otros funcionarios: