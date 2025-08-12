Morena en la Cámara de Senadores tendría autorización para disfrutar de 2 semanas más de vacaciones gracias a uno de sus senadores.

Esto previo a que de inicio el periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre de 2025.

De acuerdo con los reportes, la autorización de 2 semanas más de vacaciones corrió a cargo de Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, antes de que se lleve a cabo la reunión plenaria del partido a finales de agosto.

Morena en la Cámara de Senadores disfrutará de 2 semanas más de vacaciones gracias a Adán Augusto López

Adán Augusto López habría autorizado a la bancada de Morena en la Cámara de Senadores disfrutar de 2 semanas más de vacaciones.

Dichas semanas estarían ya habilitadas para los senadores morenistas que deseen tomar este permiso previo a que se celebre la reunión plenaria del partido, agendada para la última semana de agosto.

La autorización del senador Adán Augusto López habría tenido lugar bajo el argumento de que el próximo periodo de sesiones, a iniciar el 1 de septiembre, será una intensa carga de trabajo para los guindas.

Esto debido a que Morena y aliados deben analizar las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum que se encuentran en espera, así como otras más que reveló presentará en próximos meses.

Cabe recordar que el anterior periodo de sesiones estuvo caracterizado por sesiones que se extendieron hasta altas horas de la madrugada, así como por utilizar el periodo extraordinario de sesiones para analizar proyectos,

Por tal motivo Morena, gracias al senador Adán Augusto López, tendría autorización para tomar 2 semanas adicionales de vacaciones, para prepararse previo al arranque del próximo periodo legislativo.

El salario de legisladores de la Cámara de Senadores (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

No todos los legisladores de Morena en la Cámara de Senadores podrán tomar de 2 semanas más de vacaciones

Pese a la intención de Adán Augusto López, para que la bancada de Morena tome 2 semanas más de vacaciones, no todos lo legisladores guindas lo podrán hacer.

Y es que este permiso no aplica para los senadores de Morena que forman parte de la Comisión Permanente, la cual se encuentra celebrando ya sus sesiones rumbo al próximo periodo legislativo.

Es decir, únicamente podrán tomar vacaciones extra quienes no tengan la titularidad de representar a Morena frente a esta junta.