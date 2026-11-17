La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió las acciones contra una presunta red de corrupción vinculada al Instituto Nacional Electoral (INE) al incluir en la Lista de Personas Bloqueadas a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del organismo.

Las investigaciones apuntan a posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y a presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones de materiales y servicios electorales.

El caso forma parte de una indagatoria más amplia que involucra a exfuncionarios del INE, empresarios y diversas personas señaladas por supuestos esquemas de conflicto de interés.

La UIF bloqueó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirectivo del INE

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Lista de Personas Bloqueadas.

La medida responde a presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y faltas vinculadas con irregularidades en contrataciones de materiales y servicios electorales.

Las investigaciones señalan un presunto esquema de conflicto de interés.

Mientras fungía como directivo del INE, Cuervo Escalona habría sido nombrado apoderado legal de Corporativo ZEG el 1 de junio de 2023.

Dicha firma se encuentra ligada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, un consorcio empresarial investigado por obtener contratos públicos y locales por más de 2,500 millones de pesos a lo largo de dos décadas.

Juan Carlos Cuervo Escalona habría favorecido a Corporativo ZEG

Según las indagatorias, durante su gestión técnica en el INE, Juan Carlos Cuervo Escalona presuntamente intervino en la estandarización de reglamentos y en la validación de prototipos de urnas y paquetes electorales para favorecer a las compañías de Corporativo ZEG y limitar la competencia de otros proveedores.

La UIF detectó depósitos en efectivo, transferencias bancarias y la adquisición de bienes por montos millonarios registrados bajo conceptos simulados como viáticos y préstamos.

El bloqueo a Juan Carlos Cuervo Escalona se inserta en un operativo más amplio de la UIF que abarca a 40 personas físicas y morales ligadas a la red de corrupción en el INE, entre los cuales figuran exfuncionarios electorales, empresarios y personas cercanas a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.