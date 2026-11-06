Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, acusó a Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), de permitir la operación de un presunto duopolio electoral relacionado con los hermanos Hernández Casillas y la asignación de contratos millonarios a sus empresas.

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este viernes 6 de noviembre de 2026, la mandataria cuestionó que Lorenzo Córdova no hubiera intervenido ante las contrataciones realizadas por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), pese a que, según señaló, conocía la existencia de estas empresas.

“¿Cómo, sabiendo que eso es parte de la estructura electoral del país, no hizo nada? (...) Él nombra a los consejeros electorales de las 32 entidades de la República, que son a su vez los que contratan con este duopolio. Los lineamientos de las contrataciones los hacen ellos y resulta que estos personajes, los hermanos Hernández Casillas y otros que aparecen ahí, los formó, los hizo, los constituyó un personaje que estuvo en el CISEN en los años 80 y que hoy es parte de su partido político. Evidentemente, ellos hicieron un INE que concentró todo el poder, todo, y como tenían concentrado ese poder, tenían que haber necesariamente garantizado que no hubiera estos negocios ni del INE ni de los organismos electorales estatales”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades en las contrataciones habrían ocurrido durante la gestión de Lorenzo Córdova e incluso antes. Sin embargo, aclaró que será la auditoría al INE la que deberá determinar el alcance de estos hechos.

“Resulta que esta corrupción, vinculada con los organismos electorales, ocurrió durante todo el periodo de Lorenzo Córdova e incluso probablemente antes. Ya lo tendrá que determinar la auditoría. Además de su visión política en contra de la transformación y que la ejercieron mientras fueron parte de ese instituto”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum asegura que Lorenzo Córdova reconoció conocer el duopolio electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Lorenzo Córdova hizo dos declaraciones relevantes durante una serie de entrevistas y una videocolumna recientes, en las que habría reconocido tanto el nombramiento de Guadalupe Taddei como la existencia de empresas que concentraban contratos con los OPLE.

De acuerdo con la mandataria, el exconsejero presidente del INE reconoció que durante su gestión conocía la operación de estas compañías y que también fueron contratadas por el Instituto.

“Él hace dos confesiones muy relevantes en las entrevistas que le han estado haciendo en estos días y es él como representante, porque ahora dice que ya ni siquiera es del partido ‘Somos’, ahora todo mundo se anda deslindando, sino como un representante de lo que él fue en el Instituto Nacional Electoral de 2014 a 2026, pero particularmente de 2014 a 2023, y dice dos cosas: uno, sí nombramos a Taddei como presidenta de la OPLE de Sonora. Número dos, dice, sí sabía de la existencia de estas empresas, es un monopolio o duopolio, dice, que se contrataba con los OPLE estatales, con los organismos electorales del Estado. Él lo reconoce. Estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban a solo unas empresas y él también las contrató, él también las contrató”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum cuestiona a Lorenzo Córdova por no intervenir ante las contrataciones del INE

A partir de estas declaraciones, Sheinbaum cuestionó por qué Lorenzo Córdova no habría tomado medidas para evitar la concentración de contratos electorales en las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

La presidenta también señaló que algunas de las personas relacionadas con este caso formarían parte del nuevo partido político Somos, al que vinculó con antiguos integrantes del movimiento que impulsó la consigna “El INE no se toca”.