Lucero Sánchez es una ex figura de la policía mexicana, reconocida como La Chapo diputada del Congreso de Sinaloa.

Tras reconocer Lucero Sánchez su relación sentimental y hasta delictiva con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Lo que la llevó a ser detenida en Estados Unidos, convirtiéndose Lucero Sánchez en testigo clave en contra del propio “El Chapo” Guzmán.

¿Quién es Lucero Sánchez, la Chapo diputada del Congreso de Sinaloa?

Lucero Sánchez es una ex política que nació el 7 de mayo de 1989, originaria de Cosalá, Sinaloa.

Fue diputada local de Sinaloa entre 2013 y 2016 por el distrito XVI de Cosalá, postulada por una coalición integrada por PAN, PRD, PT y Partido Sinaloense.

La vida de Lucero Sánchez se vio marcada por la investigación sobre sus vínculos con el “El Chapo” Guzmán, por lo que en 2016 perdió el fuero, ya estando en Estados Unidos, fue detenida y en 2018 se declaró culpable de un delito relacionado con narcotráfico.

¿Quién es Lucero Sánchez? La Chapo diputada del Congreso de Sinaloa (Especial)

¿Qué edad tiene Lucero Sánchez?

Lucero Sánchez tiene actualmente 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lucero Sánchez, la Chapo diputada del Congreso de Sinaloa?

Lucero Sánchez estuvo casada con Rubén Chávez Cháidez, se separó de él debido a agresiones físicas en 2010.

Mientras que entre 2019 y 2015, Lucero Sánchez sostuvo una relación intermitente con “El Chapo” Guzmán.

¿De qué signo zodiacal es Lucero Sánchez?

Tauro es el signo zodiacal al que pertenece Lucero Sánchez.

¿Cuántos hijos tiene Lucero Sánchez, la Chapo diputada del Congreso de Sinaloa?

Lucero Sánchez, la Chapo diputada del Congreso de Sinaloa, tiene dos hijos de su único matrimonio.

¿Qué estudió Lucero Sánchez?

Lucero Sánchez estudió la carrera de Derecho, y cuenta con la especialidad en Ciencias Penales.

¿En qué ha trabajado Lucero Sánchez, la Chapo diputada del Congreso de Sinaloa?

En lo laboral, se conoce que Lucero Sánchez tuvo varios trabajos: