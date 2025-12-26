Este viernes 26 de diciembre se prevé una marcha de Ayotzinapa en Ciudad de México, por lo que te decimos cuáles serán sus rutas y los bloqueos que se espera haya en la CDMX.

Horario, ruta y bloqueos para la marcha de Ayotzinapa en CDMX este 26 de diciembre

Tal y como se dio a conocer, habrá una marcha de Ayotzinapa en CDMX este 26 de diciembre pero ¿cuál será su horario, rutas y bloqueos? De acuerdo con la información, esta empezará en punto de las 11:00 am en la Calzada de los Misterios rumbo a la Basílica de Guadalupe.

Por lo que se esperan bloqueos en las siguientes ubicaciones:

  • La Glorieta de Peralvillo
  • Calzada de los Misterios y Manuel González

Estas se encuentran la Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Durante esta marcha se espera la concentración de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero y se espera que se sumen en apoyo los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

El aforo aproximado estimado para la marcha Ayotzinapa en CDMX de este 26 de diciembre, es de alrededor de 300 personas.

Manifestación por los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Manifestación por los 43 normalistas de Ayotzinapa. (Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa)