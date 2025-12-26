Este viernes 26 de diciembre se prevé una marcha de Ayotzinapa en Ciudad de México, por lo que te decimos cuáles serán sus rutas y los bloqueos que se espera haya en la CDMX.

Horario, ruta y bloqueos para la marcha de Ayotzinapa en CDMX este 26 de diciembre

Tal y como se dio a conocer, habrá una marcha de Ayotzinapa en CDMX este 26 de diciembre pero ¿cuál será su horario, rutas y bloqueos? De acuerdo con la información, esta empezará en punto de las 11:00 am en la Calzada de los Misterios rumbo a la Basílica de Guadalupe.

Por lo que se esperan bloqueos en las siguientes ubicaciones:

La Glorieta de Peralvillo

Calzada de los Misterios y Manuel González

Estas se encuentran la Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Durante esta marcha se espera la concentración de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero y se espera que se sumen en apoyo los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

El aforo aproximado estimado para la marcha Ayotzinapa en CDMX de este 26 de diciembre, es de alrededor de 300 personas.