A 12 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, organizaciones exigen a Alemania destinar 3.7 millones de euros en multas a Heckler & Koch al apoyo de las víctimas.

“Es un imperativo de justicia que los ingresos decomisados beneficien a las familias y comunidades afectadas en México” Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

De acuerdo con organizaciones en México y Alemania, el estado Banden-Wurtemberg debe entregar la multa impuesta a la empresa armamentística por el tráfico ilegal de armas para el beneficio del caso Ayotzinapa.

Así lo aseguró la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, quien resaltó que en México no hay hasta el momento una investigación por la adquisición de armas alemanas de manera irregular que llegaron hasta la policía de Guerrero.

Exigen justicia desde Alemania por caso Ayotzinapa; piden entregar 3.7 millones de euros a víctimas

En Alemania, la demanda de justicia por el caso Ayotzinapa, relacionada con el juicio contra la empresa Heckler & Koch por la exportación ilegal de armas continúa tras el juicio de 2021.

De acuerdo con la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, en 2021 se emitió una sentencia que ordenó el pago de 3.7 millones de euros en multa al estado de Baden-Wurtemberg que finalmente se pagó en mayo de 2026.

De acuerdo con la coordinación, dicha suma debe ser entregada a las víctimas del caso Ayotzinapa, debido a que se ha comprobado que fusiles de asalto G36, exportados ilegalmente por Heckler & Koch, fueron utilizados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

“Las familias afectadas llevan doce años luchando incansablemente por la verdad y la justicia, así como también cargan con los enormes impactos de salud y psicosociales de este crimen…Es un imperativo de justicia que los ingresos decomisados beneficien a las familias y comunidades afectadas en México” Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Cabe señalar que por la exportación ilegal de armas alemanas, el Tribunal Regional de Stuttgart condenó en 2019 a dos empleados de Heckler & Koch y ordenó a la empresa el pago de los ingresos obtenidos por dichas ventas.

Por ello, organizaciones civiles exigen al gobierno de Baden-Wurtemberg encontrar las vías legales para destinar los fondos a las familias de las víctimas, así como a las comunidades afectadas en Guerrero, México.

Asimismo, resaltaron que se debe de financiar con dichos recursos proyectos:

que brinden atención psicosocial y de salud

que documenten y esclarezcan las violaciones a los derechos humanos

que establezcan garantías de no repetición