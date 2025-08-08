Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, salió en su defensa y respondió a las críticas por sus vacaciones en un hotel de lujo en Cancún.

A través de un escrito publicado en su cuenta de Instagram, Carolyn Adams manifestó que tanto ella como José Ramón López Beltrán sí trabajan, pero no lo andan publicando.

José Ramón López Beltrán fue captado disfrutando junto a Carolyn Adams de las instalaciones del hotel de lujo Vidanta Riviera Maya, propiedad de Daniel Chávez Morán, quien fue asesor cercano a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams (Moisés Pablo Nava / CUARTOSCURO)

Carolyn Adams defiende a José Ramón López Beltrán y responde críticas por vacaciones en hotel de lujo en Cancún

Mediante un texto difundido en sus redes sociales, Carolyn Adams defendió a José Ramón López Beltrán y respondió a las críticas tras ser captados disfrutando de sus vacaciones en el hotel de lujo Vidanta Riviera Maya, en Cancún.

Señaló que ellos no tienen la necesidad de andar “cantando” todo lo que hacen, ni mucho menos en lo que trabajan o lo que aportan.

Carolyn Adams aseguró que tanto ella como José Ramón López Beltrán han elegido hacer su vida “en silencio”, pues señaló creen en ayudar y construir, y no en quedar bien con los demás.

No obstante, rechazó que esto “no parezca suficiente”, pues a pesar de estar alejados de la vida publica reciben severas críticas.

Y es que Carolyn Adams cuestionó que tomar unos días de vacaciones en familia “sea motivo de escándalo”, sumado a señalamientos que aseguran José Ramón López Beltrán “no trabaja”, por lo que se cuestiona la procedencia de los recursos.

Ante este escenario, la esposa del hijo mayor de AMLO reprochó que se “inventen” historias al rededor de su familia.

Carolyn Adams puntualizó en la segunda parte de su mensaje que ella y José Ramón López Beltrán sí trabajan, pero no le dan valor a estar publicando su vida.

“La verdad es que sí trabajamos, mucho. Pero no tenemos por qué estarlo publicando. Nuestro esfuerzo no se mide por lo que se ve en redes”, escribió Carolyn Adams.

Tras ser captados disfrutando del hotel de lujo Vidanta Riviera Maya, en Cancún, la esposa de José Ramón López Beltrán lanzó una pregunta a quienes los critican.

Señaló que estos deberían estar más preocupados por revisar que están haciendo por los demás, en lugar de estar pendiente de ayudar.

“Mientras se enfocan en señalarnos, podrían estar usando ese mismo tiempo y energía en ayudar, trabajar, vivir su propia vida”, dijo Carolyn Adams.

Finalmente la esposa de José Ramón López Beltrán pidió a la opinión publica dejarlos vivir su vida en paz

Carolyn Adams responde críticas por vacaciones en hotel de lujo en Cancún (IG / carolyn121212 )

José Ramón López Beltrán y sus vacaciones en hotel de lujo en Cancún propiedad de Daniel Chávez Morán, exasesor de AMLO

José Ramón López Beltrán fue captado disfrutando de sus vacaciones en el hotel de lujo Vidanta Riviera Maya, propiedad de Daniel Chávez Morán, exasesor de AMLO.

Según el periodista Enrique Hernández Alcázar, tanto José Ramón López Beltrán como su esposa, Carolyn Adams, se hospedaron en dicho lugar desde hace al menos 2 semanas.

El hotel Vidanta Riviera Maya pertenece a una cadena de lujo con algunas suites cuyo precio por noche es superior a los 30 mil pesos, en su categoría Grand Luxxe, mientras que la más económica ronda un costo aproximado de 9 mil 800 pesos la noche.

Es decir, de acuerdo con la información, por al menos 14 días de hospedaje, sin contar el gasto de alimentos y bebidas, así como actividades extra, José Ramón López Beltrán ya ha gastado al menos 137 mil 200 pesos.