Te contamos el precio de habitación del hotel Vidanta Riviera Maya, donde José Ramón López Beltrán pasó sus vacaciones.

El días recientes José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue captado hospedándose en el lujoso hotel Vidanta Riviera Maya en Cancún, Quintana Roo, lo que generó polémica en redes sociales.

En una fotografía se puede ver a José Ramón López Beltrán, descansar en una alberca del hotel Vidanta Riviera Maya junto con su esposa, lo que provocó el cuestionamiento de dónde sacó los recursos para vacacionar en ese lugar de Daniel Chávez, ex asesor de su padre durante su gobierno.

Estos son los precios de habitación del hotel Vidanta Riviera Maya, donde José Ramón López Beltrán pasó sus vacaciones

De acuerdo con información de la página oficial del hotel Vidanta Riviera Maya, donde José Ramón López Beltrán pasó sus vacaciones, te decimos cuáles son los precios de sus diferentes habitaciones.

The Estates resort tiene estos precios:

The Estates de una recámara: $11,340 USD por noche ($211,385.75 pesos mexicanos)

The Estates de dos recámaras: $13,020 USD por noche ($242,702.16 pesos mexicanos)

The Estates de cuatro recámaras: $17,010 USD por noche ($317,078.63 pesos mexicanos)

De acuerdo con información de medios José Ramón López Beltrán pasó sus vacaciones en el hotel Vidanta Riviera Maya por 15 días.

Cabe mencionar que estos precios son para huéspedes que no cuentan con una membresía con hotel Vidanta Riviera Maya.

Lujos del hotel Vidanta Riviera Maya, donde José Ramón López Beltrán pasó sus vacaciones

De acuerdo con información de la misma página oficial del hotel Vidanta Riviera Maya, donde José Ramón López Beltrán pasó sus vacaciones, estas son las características de cada habitación: