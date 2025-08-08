La pelea de José Ramón López Beltrán, hijo mayor de AMLO, contra Luis Fernando Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón, inició en redes sociales; te contamos qué pasó.

En redes sociales se ha alimentado la polémica por los viajes de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a los principios de “austeridad republicana” emprendidos por Morena.

Ahora a esta crítica se unió Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del ex presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012.

A través de su cuenta oficial de la red social X, Luis Felipe Calderón, hijo de Felipe Calderón. lanzó una crítica en contra de Andrés Manuel López Beltrán, hermano de José Ramón López Beltrán, ambos hijos de AMLO.

En una publicación, Luis Felipe Calderón se refirió al viaje que hizo Andrés Manuel López Beltrán a Japón donde lo criticó por su misiva, donde el hijo del ex presidente AMLO explicaba los gastos que hizo en este viaje.

En su crítica Luis Felipe Calderón escribió “Si no aclaraba que los 7500 diarios del hotel incluían el desayuno, me cae que no le creía que vive ‘en la justa medianía como recomendó Benito Juárez’” en referencia a las palabras que eran utilizadas por el mismo AMLO y después de manera sarcástica lanzó un comentario en contra de la “inteligencia” del hijo de AMLO.

Aunque a este cometario Andrés Manuel López Beltrán no respondió, sino que en su lugar lo hizo su hermano mayor José Ramón López Beltrán.

En la misma red social, José Ramón López Beltrán respondió a este comentario en contra de su hermano con un simple “tú qué”.

Mientras que posteó una fotografía de la infancia de Luis Felipe Calderón, hijo de Felipe Calderón cuando viajaba con su padre, cuando era presidente de 2006 a 2012 en helicópteros y aeronaves del Gobierno federal.

La pelea entre José Ramón López Beltrán y Luis Felipe Calderón en X se registró en el contexto de los viajes de vaacaciones de los hijos del ex presidente AMLO.

Luis Felipe Calderón hizo referencia al viaje de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de la Organización de Morena, quién estuvo recientemente en Japón de vacaciones y por ende faltó al Consejo Nacional de su partido.

Pero la polémica se generó cuando opositores cuestionaron el aparente lujoso viaje que hizo Andrés Manuel López Beltrán a Japón y los recursos para ello.