José Ramón López Beltrán, hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se suma a uno de sus hermanos y toma vacaciones en un lujoso hotel, pero en Cancún, Quintana Roo.

En comparación con su hermano, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo mayor de AMLO decidió tomar vacaciones en México; sin embargo, se hospedó en un hotel de lujo propiedad de Daniel Chávez, quien fue asesor del expresidente.

José Ramón López Beltrán fue captado disfrutando de las instalaciones, donde se hospeda desde hace 2 semanas, según el periodista Enrique Hernandez Alcázar.

De acuerdo con Hernández Alcázar, José Ramón López Beltrán se hospedó desde hace 2 semanas en un hotel de lujo propiedad de Daniel Chávez, en Cancún, Quintana Roo.

Se trata del complejo Vidanta Riviera Maya, donde se vio a José Ramón López Beltrán en compañía de su esposa, Carolyn Adams.

Cabe señalar que este resort pertenece a una cadena de lujo con suites cuyo precio por noche supera los 30 mil pesos por noche, en su categoría Grand Luxxe; la más económica se puede obtener por 9 mil 800 pesos la noche.

Esto quiere decir que, en 14 días de hospedaje, sin contar alimentos y bebidas, así como actividades extra, el hijo de AMLO ya ha gastado al menos 137 mil 200 pesos.

Este viaje de José Ramón López Beltrán se suma a las críticas hacia la 4T de quienes consideran que éstos viajes no son congruentes con el discurso de austeridad de AMLO.

De acuerdo con Enrique Hernandez Alcázar., familias cercanas a José Ramón López Beltrán afirmaron que las vacaciones del hijo mayor de AMLO, podrían extenderse una semana m{as, es decir, durar 3 semanas.

Según el periodista, el hijo de AMLO le aseguró a su esposa que podía mover su agenda si quería quedarse un tiempo más en el hotel de lujo de Daniel Chávez.

Cabe recordar que en empresario Daniel Chávez se vio beneficiado durante el gobierno de AMLO, pues fue nombrado como asesor honorario del Tren Maya, lo que suponía que no tendría un pago por asesorar la obra.

Sin embargo, entre 2019 y 2020, Grupo Vidanta obtuvo la ampliación de 3 concesiones federales para operar en playas de:

Nayarit

Jalisco

Guerrero

Esta ampliación es por hasta 15 años.

Asimismo, obtuvo nuevos permisos adicionales para la operación, explotación y usufructo de playas de Acapulco y Puerto Vallarta.