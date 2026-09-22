Carolina Viggiano, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respaldó el planteamiento de Alejandro Moreno sobre los errores que ha cometido la agrupación a lo largo de su historia.

Durante una mesa de debate en el programa de López-Dóriga, Viggiano reconoció que el PRI no ha estado exento de equivocaciones durante sus 90 años de historia, pero comparó sus errores con los de Morena.

“No dudo que, en 90 años, nosotros hayamos cometido errores. Por supuesto que no estamos exentos de errores”. Carolina Viggiano

Carolina Viggiano apoya postura de Alejandro Moreno sobre los errores del PRI

Al iniciar el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, Alejandro Moreno admitió que el PRI ha cometido errores en el pasado y se comprometió a no repetir aquellas equivocaciones.

Carolina Viggiano respalda a Alejandro Moreno tras reconocer los errores del PRI (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Alejandro Moreno dijo que el PRI no es perfecto, pero reivindicó su desempeño y experiencia en casi 100 años de su fundación. La senadora Carolina Viggiano se sumó a estas declaraciones.

Viggiano defendió el papel histórico del PRI y sostuvo que México no puede explicarse sin considerar la participación del partido en distintas etapas del desarrollo del país.

“Este país moderno no se explica sin la participación del PRI”. Carolina Viggiano

A pesar de que reconoció los errores del PRI, Carolina Viggiano dijo que, desde su perspectiva, el partido cometió menos errores en toda su trayectoria que los registrados en los gobiernos de Morena.