La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, protagonizó una confrontación en el Senado de la República al encarar a la legisladora hidalguense afiliada a Morena, Simey Olvera al término de un debate en el pleno del Senado.

Después de la participación de ambas legisladoras en tribuna, la senadora del PRI, Carolina Viggiano se dirigió hacia la curul de la legisladora Morenista, Simey Olvera, para presuntamente confrontarla por medio de amenazas e intimidaciones, tras haber sido señalada de “estar acabado con el PRI por su nepotismo”.

En su gustada sección #SeEstanPeleanda 🥊



El turno fue para las senadoras @caroviggiano y Sandra Simey Olvera de Morena entre los escaños.



Todo empezó porque la senadora del PRI cuestionó a la morenista sobre el huachicol fiscal y la situación de inseguridad en Hidalgo. Le… pic.twitter.com/UjAMOVgVJn — Laura Brugés (@LauraBruges) July 22, 2026

Confrontación generó reacciones durante la sesión

Todo comenzó cuando la senadora del PRI, Carolina Vigginio, cuestionó a la morenista sobre el huachicol fiscal y la situación de inseguridad en Hidalgo, así mismo, pidió explicaciones sobre qué podría hacerse con los 600 mil millones de pesos que, según algunas estimaciones, representa este delito.

Además, también preguntó por qué el estado de Hidalgo continúa como un estado “líder” en tomas clandestinas de ductos para este acto delictivo.

En respuesta, Simey Olvera evitó contestar directamente sobre el monto y responsabilizó a los anteriores gobiernos del PRI por los problemas que enfrenta el estado de Hidalgo.

Hasta el momento, el intercambio ha dado lugar a distintas interpretaciones y reacciones políticas, en el contexto de los debates que mantienen Morena y el PRI en el Senado.