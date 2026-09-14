Alejandro Moreno pidió no competir contra Andrés Manuel López Beltrán en Tabasco, quien contendrá por el VI Distrito Electoral por un lugar en la Cámara de Diputados.

El dirigente del PRI estuvo en Tabasco y pidió que nadie se registre como candidato del VI Distrito Electoral para que Andrés Manuel López Beltrán juegue solo.

“Yo creo que lo que deberíamos de hacer es que nadie registre candidato en ese distrito y eso lo estamos valorando en el PRI, que no registremos candidato porque se va a robar la elección. Entonces,<b> </b>que juegue solo, a ver quién le va a validar eso, porque es un cínico, es un corrupto.” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno pide no competir contra López Beltrán en Tabasco

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, estuvo en Tabasco por la instalación del Consejo Político Estatal del PRI durante la toma de protesta de los llamados “Defensores de Tabasco”.

Alejandro Moreno aseguró que Andrés Manuel López Beltrán tendrá todo el respaldo de Morena, así como de programas sociales y órganos electorales, por lo que cree que la próxima elección “ya estaría definida”.

“Es claro que mandarlo a jugar un distrito a Tabasco con todo el apoyo gubernamental, con todo el apoyo de los programas, con todo el apoyo de los órganos electorales, que no lo señalen, que no le hagan ni un exhorto, ningún llamamiento” Alejandro Moreno

🚨🗳️ @alitomorenoc plantea dejarle libre el Distrito 6 a Andy López Beltrán



👉🏼 El líder del PRI dijo que su partido analiza no postular candidato en esa demarcación de cara a 2027 y llamó al PAN y MC a valorar la misma medida.



🧐 Moreno acusa a Morena de utilizar programas… pic.twitter.com/dSGOhnprrU — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 14, 2026

Alejandro Moreno promete vigilar a Andrés Manuel López Beltrán si llega a la Cámara de Diputados

Andrés Manuel López Beltrán buscará ser candidato a diputado federal y Alejandro Moreno amaga con vigilarlo si llega a San Lázaro.

De acuerdo con Alejandro Moreno, los legisladores del PRI mantendrán vigilado a Andrés Manuel López Beltrán.

“No tengo duda que si llega a la Cámara Federal, van a estar los diputados los diputados del PRI todos los días, ahí lo van a ver”, expresó Alejandro Moreno.

Por otro lado, José Ramiro López Obrador, secretario de gobierno de Tabasco, destacó que “nadie le hacía caso” a Alejandro Moreno, luego de que pidiera que “dejen jugar solo” a Andrés Manuel López Beltrán.

“¿Cómo un ratero está hablando de que le van a robar la elección? “, expresó José Ramiro Obrador.

Asimismo, rechazó que las siguientes elecciones en Tabasco pueda enfrentar irregularidades, como asegura Alejandro Moreno.