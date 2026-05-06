Alejandro Moreno reveló una solicitud en la que pide al gobierno de Estados Unidos declarar a Morena como organización terrorista:

“Hoy señalamos un caso similar en México, donde el crimen organizado, en alianza con MORENA, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio”. Alejandro Moreno en X

El escrito está dirigido al departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

De acuerdo con el dirigente del PRI, los presuntos vínculos entre Morena y grupos criminales ha permitido que estos operen bajo respaldo y protección política.

La petición de Alejandro Moreno surge en el contexto de las acusaciones contra el ahora exgobernador morenista, Rubén Rocha Moya, por supuestos nexos con el narcotráfico.

PRI denunciará a Morena para quitarle su registro ante el INE

En días pasados, Alejandro Moreno ya había adelantado un primer movimiento en contra de Morena, pues desde el PRI se busca que el partido pierda su registro ante el INE.

Entre sus argumentos, insistió en las acusaciones contra el partido guinda por presuntos vínculos con el narcotráfico, destacando las acusaciones a Rocha Moya.

Alejandro Moreno (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Alejandro Moreno subrayó que en las elecciones de 2021, Morena se apoyó de grupos criminales para conseguir la victoria.

“Estados Unidos dice que así operaron para ganar la elección<b> </b>y quien llevaba el tribunal electoral para avalar esa elección era la hermana del actual senador, Enrique Osuna. Entonces fue un contubernio total, pero después de lo que hicimos en 2021 se hizo una relatoría de los hechos ocurridos y el entonces presidente dijo que denunciábamos en EU y no en México” Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Al ser cuestionado por retomar la denuncia cinco años después de su inicio, Moreno señaló de nueva cuenta al partido por apoderarse de las autoridades y así evitar investigaciones.