Guadalupe Taddei hizo importantes cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) al remover a mandos clave de las áreas de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos para designar nuevos encargados.

Información señala que Guadalupe Taddei puede realizar este tipo de cambios sin necesidad de consultar al Consejo General del INE, sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado de manera oficial.

Guadalupe Taddei remueve a mandos clave de áreas de Fiscalización y Asuntos Jurídicos del INE

Taddei removió a David Ramírez de su cargo en la Unidad Técnica de Fiscalización, así como a Juan Manuel Vázquez, quien era director de Asuntos Jurídicos del INE para hacer nuevas designaciones.

Guadalupe Taddei remueve a mandos clave de áreas de Fiscalización y Asuntos Jurídicos del INE (Michelle Rojas / SDPNoticias)

De acuerdo con la información, estos dos mandos fueron destituidos luego de que el INE le diera la bienvenida a las tres nuevas consejerías, incluso, en la fotografía oficial, estos habrían aparecido.

Los reportes indican que los nuevos mandos clave de estas áreas del INE son:

Mario Alberto Alejo García, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización

Anahí Silva Tosca, directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

El Consejo General del INE tendrá una reunión en privado este jueves 23 de abril para ser notificados sobre estos cambios y para definir en cuáles comisiones se incorporarán las nuevas consejerías.

Previo a la reforma judicial, los cambios y nombramientos de los más altos cargos del INE requerían la mayoría calificada del Consejo General del INE, es decir, al menos ocho votos, pero ahora Taddei puede tomar la decisión unilateralmente.