La Secretaría de la Defensa Nacional capturó a Ernesto Enrique “Niño”, presunto jefe de plaza del Cártel del Pacífico, en Mexicali, Baja California, tal como informó el Gabinete de Seguridad.

La captura se llevó a cabo la tarde del miércoles 23 de septiembre, en la que se detuvo a una segunda persona, tras trabajos coordinados con Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Ernesto Enrique “Niño” es parte de la facción de Los Mayos, con vínculos del brazo armado Los Rusos, que operaba principalmente en Sonora.

Ernesto Enrique “Niño”, presunto jefe de plaza del Cártel del Pacífico, es detenido

Derivado del intercambio de información con el Comando Norte de los Estados Unidos, la Sedena realizó la detención de Ernesto Enrique “Niño”, señalado como jefe de plaza del Cártel del Pacífico.

Capturan a Ernesto Enrique “Niño”, presunto jefe de plaza del Cártel del Pacífico (Sedena)

La detención se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre por parte de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin darse mayores detalles sobre el momento de la detención, Sedena dio a conocer que Ernesto Enrique “Niño” fue detenido por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de fentanilo con fines comerciales.

No dieron a conocer la identidad de la segunda persona detenida en Mexicali, Baja California, tras una operación de precisión por parte de las autoridades.

A momento de su detención fueron aseguradas drogas, armamento y municiones, por lo que tanto los detenidos como los objetos fueron puestos a disposición de la FGR con sede en Mexicali.

Segundo detenido en capturan de Ernesto Enrique “Niño” (Sedena)

Ernesto Enrique “Niño”: lo que se sabe de su participación en el Cártel del Pacífico

El Gabinete de Seguridad también señaló a Ernesto Enrique “Niño” de tráfico de drogas y armas a Estados Unidos, así como posible delincuencia organizada por pertenecer a una célula criminal.

Al respecto, se tiene conocimiento de que Ernesto Enrique “Niño” es jefe de plaza del Cártel del Pacífico en Puerto Peñasco, Sonora, con presencia también en Los Mochis, Sinaloa.

Asimismo, sería un colaborador cercano del líder de Los Rusos, Jesús Alexander/Juan José “N”, que también forma parte del Cártel del Pacífico como brazo armado de Los Mayos.