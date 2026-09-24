El huracán Polo ha comenzado a alejarse de la costa suroeste de México tras mantenerse estancado como un ciclón de categoría 5.

Un video mostró la posible trayectoria del fenómeno meteorológico en el que se desplazaría con un rumbo constante hacia el noroeste, alejándose de tierra firme de manera temporal.

Se pronostica que durante el fin de semana la tormenta cambie su trayectoria hacia el norte. Este cambio de dirección provocará que el sistema impacte la península de Baja California a principios de la próxima semana.

After meandering near southwest Mexico as a monster category 5 hurricane, #Polo is now on a steady northwest track away from the coast.



This weekend, it will take a turn north before hitting Baja California early next week as a category 1. pic.twitter.com/QfxzerrpRN — Collin Gross (@CollinGrossWx) September 24, 2026

Esta sería la posible trayectoria del huracán Polo hacia Baja California Sur

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las actualizaciones de Protección Civil, la trayectoria y evolución del huracán Polo sería hacia Baja California Sur.

A través de un video se mostró que tras avanzar de forma paralela al occidente mexicano (Michoacán, Colima y Jalisco) como un ciclón de gran intensidad de categoría 4 y 5, Polo continuará su movimiento hacia el noroeste y realizará un giro hacia el norte para aproximarse a la península de Baja California Sur.

Se prevé que el ciclón toque tierra o se aproxime significativamente a Baja California Sur entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre.

Las zonas bajo mayor vigilancia van desde el extremo sur (Cabo San Lucas) y la costa occidental hasta el norte del estado.

Posteriormente, algunos modelos sugieren que podría ingresar al Golfo de California con la posibilidad de impactar el norte de Sinaloa o el sur de Sonora.

Aunque alcanzó la categoría 5 en mar abierto con vientos de hasta 315 km/h, se anticipa que pierda potencia gradualmente al desplazarse sobre aguas más frías.

Las estimaciones oficiales varían entre categoría 1 y categoría 3 al momento de tocar o bordear la costa occidental de la entidad.

Cronograma de efectos del huracán Polo en la Península

Viernes 25 de septiembre, se prevé el inicio de lluvias con acumulados de 25 a 50 mm en Los Cabos y La Paz, además de un aumento progresivo del oleaje en el extremo sur del estado.

Para el sábado 26 de septiembre las precipitaciones se intensificarán a rangos de 50 a 75 mm en el centro y sur de BCS, junto con vientos más fuertes en la costa occidental.

Domingo 27 de septiembre, lluvias de fuertes a muy fuertes se extenderán a casi todo el territorio de Baja California Sur a medida que el centro del ciclón se acerque.

Lunes 28 y martes 29 de septiembre sería la fase de mayor impacto, con acumulados de lluvia de 75 a 150 mm, vientos de 70 a 90 km/h con ráfagas de 100 a 110 km/h o superiores, y oleaje de 5 a 7 metros de altura.