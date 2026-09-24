La Fiscalía de Puebla mantiene abierta la investigación por la muerte de Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, después de que el adolescente fuera localizado sin vida cuatro días después de su desaparición.

El hallazgo ocurrió el 23 de septiembre de 2026 en una carretera del municipio de Nicolás Bravo, Puebla, donde autoridades estatales desplegaron un operativo para el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias.

Mientras familiares y funcionarios expresaron sus condolencias a Mateo Hernández López, la Fiscalía de Puebla trabaja para esclarecer las circunstancias de los hechos y dar con los responsables del presunto homicidio.

Alcalde de Tecamachalco identifica cuerpo de Mateo Hernández en Semefo de Tehuacán

Tras darse a conocer la noticia del hallazgo de Mateo Hernández, se reportó la presencia del alcalde de Tecamachalco en el Servicio Médico Forense de Tehuacán, para reconocer el cuerpo.

Con custodia, medios señalaron la llegada de Mateo Hernández López, quien estuvo unos momentos en las inmediaciones para posteriormente salir con una carroza, con rumbo a Tecamachalco.

En el transcurso del día, diversos funcionarios de Puebla, como el senador Néstor Camarillo, el diputado Andrés Villegas y la alcaldesa de Zacatlán, lamentaron la muerte del menor de 16 años y enviaron sus condolencias al edil.

Mateo Hernández: funcionarios de Puebla lamentan muerte del menor (Captura de pantalla)

Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, es localizado sin vida

El hijo del alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández, fue localizado sin vida la mañana del 23 de septiembre de 2026, como confirmó la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La Fiscalía de Puebla confirmó que se mantiene la carpeta de investigación para dar con los responsables del presunto homicidio de Mateo Hernández, así como su desaparición.

El cuerpo del adolescente fue encontrado en el paraje conocido como La Tabla, a un costado de la carretera Tehuacán-Orizaba en la junta auxiliar de Azumbilla, en el municipio Nicolás Bravo.

De manera extraoficial se señaló que fue mientras los motociclistas se dirigían hacia San Felipe Maderas cuando se percataron del cuerpo y posteriormente dieron aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía de Puebla, Policía Estatal, así como el Servicio Médico Forense, quienes resguardaron la zona para hacer el levantamiento del cuerpo.

Mateo Hernández fue visto por última vez el sábado 19 de septiembre, alrededor de las 13:00 horas, ya que se reuniría con un grupo de compañeros; desde entonces, la Fiscalía realizaba trabajos para localizarlo.