El Gabinete de Seguridad informó que el despliegue de un operativo especial en Durango permitió el aseguramiento de vehículos, armas e inmuebles vinculados al grupo criminal del Cártel del Pacífico.

“Derivado de trabajos de inteligencia y cooperación internacional (se) aseguraron en Durango tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones vinculados al Cártel del Pacífico” Gabinete de Seguridad

Por medio de un breve mensaje que compartió en sus redes sociales, el organismo resaltó que en las acciones participaron elementos de diversas dependencias de seguridad.

En torno al golpe que se asestó en contra del Cártel del Pacífico, el Gabinete de Seguridad indicó en su publicación que con él, se logró debilitar la base logística de la organización criminal.

Gabinete de Seguridad asesta golpe contra el Cártel del Pacífico en Durango

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que impulsa el Gobierno de México, autoridades asestaron un importante golpe en contra del Cártel del Pacífico en el estado de Durango.

Sobre los hechos, el Gabinete de Seguridad refirió que personal de diversas dependencias del orden federal, llevó a cabo un operativo en el que fueron asegurados diversos elementos como estos:

3 inmuebles

46 vehículos, entre los que se destacan tractocamiones y camionetas

Armamento

Cargadores

Municiones útiles

En su mensaje, el Gabinete de Seguridad resaltó que las dependencias involucradas fueron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

De la misma forma, indicó que los bienes que el aseguramiento de los bienes que se reportan, se consiguió gracias a la puesta en marcha de trabajos de inteligencia y cooperación internacional.

Derivado de trabajos de inteligencia y cooperación internacional, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico aseguraron en Durango tres inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, además de armamento, cargadores y municiones vinculados al Cártel del… pic.twitter.com/DZpGc0SUVO — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 26, 2026

Estrategia Nacional de Seguridad permitió aseguramientos

Cabe destacar que la organización criminal que las autoridades federales denominan como el Cártel del Pacífico, se trata de la misma que es conocida como el Cártel de Sinaloa.

A través de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno de México busca identificar y neutralizar espacios que se presume, son usados para fines ilícitos por organizaciones criminales.

En específico, las acciones se llevan a cabo en busca de desmantelar inmuebles que se usan para resguardar armas, automóviles y otros recursos relacionados con actividades ilícitas.

Hasta el momento no se ha emitido información adicional sobre el operativo, por lo que no se sabe si durante las acciones en el estado de Durango se logró la detención de personas vinculadas.