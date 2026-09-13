El inicio de la jornada electoral rumbo a 2027 comenzó con un intercambio de comentarios entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, cuestionó al PRI por su termo con “lágrimas” y posteriormente hizo alusión a la aprobación del partido tricolor en redes sociales.

A través de una serie de publicaciones en la red social X, Morena y el PRI intercambiaron mensajes y cuestionamientos relacionados con la popularidad de ambos partidos y recientes acusaciones de “huachicol”.

Camila Martínez cuestiona termo con “lágrimas” del PRI

En una de sus publicaciones en redes sociales, Camila Martínez cuestionó un termo que llevaba Alejandro Moreno Cárdenas durante una sesión del Instituto Nacional Electoral (INE).

El termo mostraba el logotipo del PRI acompañado de un tache, en alusión al voto por el partido tricolor.

La imagen se convirtió en tema de conversación entre Camila Martínez y la cuenta oficial del PRI en X, luego de que la secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena aseguró que el recipiente contenía “lágrimas”.

Camila Martínez cuestiona al PRI por termo con “lágrimas” y baja aprobación (Especial)

¿Qué le respondió el PRI a Camila Martínez por el termo con “lágrimas”?

La cuenta oficial del PRI respondió directamente al comentario de Camila Martínez y aseguró que el contenido del termo era “sudor”, en referencia al esfuerzo del partido.

Además, el PRI planteó que, en un caso hipotético, si Morena tuviera un termo, este estaría lleno de “huachicol”, en alusión a recientes acusaciones relacionadas con integrantes del partido guinda.

Camila Martínez cuestiona al PRI por termo con “lágrimas” y baja aprobación (Especial)

Camila Martínez responde al PRI y hace alusión a su aprobación

En otro mensaje publicado en X, Camila Martínez respondió a los comentarios del PRI e hizo alusión a la baja aprobación del partido tricolor, por lo que estarían en riesgo de perder su registro, de acuerdo con los resultados de algunas encuestas.

Sobre los señalamientos relacionados con el “huachicol”, la secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena también respondió que, según su mensaje, el PRI defiende a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California y militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha sido señalado en relación con este delito.

El intercambio entre Camila Martínez y la cuenta oficial del PRI ocurre en medio del inicio de la jornada electoral rumbo a las elecciones de 2027, mientras ambos partidos mantienen sus confrontaciones a través de redes sociales.