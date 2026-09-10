Guadalupe Taddei encabezó el inicio del proceso electoral 2027 en compañía de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante su discurso, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) llamó al respeto a la ley durante el proceso en el que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular.

“La competencia democrática exige respeto a las reglas, responsabilidad del ejercicio de sus derechos y disposición para encauzar las diferencia por las vías institucionales” Guadalupe Taddei

Taddei da inicio al proceso electoral 2027 junto a Rosa Icela Rodríguez y Gilberto de Guzmán Bátiz

Guadalupe Taddei dio inicio el proceso electoral 2027 en compañía de Rosa Icela Rodríguez, en representación del Poder Ejecutivo.

Asimismo, se presentó el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto de Guzmán Bátiz García, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

La ceremonia cívica fue amenizada por la Banda Sinfónica Indígena Ihuatzio, mientras que los Honores a la Bandera estuvieron a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de:

Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Durante su discurso, Guadalupe Taddei resaltó que el INE no organiza las elecciones 2027 para sí mismo ni para los partidos y los actores políticos sino para la ciudadanía.

Además, resaltó que el proceso electoral existe para validar el resultado de las y los electores y no existen “para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie”.

Taddei recuerda a partidos que hay que actuar dentro de la ley

Guadalupe Taddei encabezó la ceremonia de inicio del proceso electoral 2027 en la explanada de las Oficinas Centrales del INE, donde resaltó la importancia de la responsabilidad del instituto en la vida democrática del país.

En este sentido, resaltó que se trata de una responsabilidad del Estado para garantizar la democracia, por lo que exhortó a los partidos e instituciones a “actuar dentro de la constitución y de la ley” para que la ciudadanía pueda expresarse con libertad.