El Partido Revolucionario Institucional (PRI) adoptó al polémico termo rojo como su nueva campaña política, asegurando que reciben ataques de Morena porque “le tienen miedo”.

A través de redes sociales, integrantes del PRI, así como el propio partido, se sumaron a la campaña del termo rojo, incluso llamando a esta acción como el “Termo Challenge”.

PRI adopta el termo rojo y afirma que Morena le tiene miedo (Captura)

PRI lanza el Termo Challenge; afirma que el termo rojo asusta a Morena

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, se sumo al uso de un termo rojo, compartiendo su fotografía en redes sociales.

Utilizando este objeto que sería de campañas anteriores, el priista se dijo orgullo de integrar las filas del PRI: “Con mi termo rojo que tanto le molesta a Morena”.

En este sentido, Manuel Añorve ironizó sobre el uso de un termo rojo, asegurando que este objeto no tiene vida, pero como termina “asustando a Morena”.

PRI adopta el termo rojo y afirma que Morena le tiene miedo (Captura)

La priista Monserrat Pérez Cedeño también se sumó al Termo Challenge, con un video en donde se observan a varias personas “brindado” con sus propios termos del PRI en color rojo.

PRI adopta el termo rojo y afirma que Morena le tiene miedo (Captura)

Otros que se sumaron a la polémica fueron los senadores del PRI, Carolina Viggiano y Emilio Suárez Licona.

En sus cuentas de redes sociales, ambos legisladores no desaprovecharon la oportunidad para mostrarse con su termo rojo.

Según Viggiano, bromeó con que el termo es ahora “parte del oufit”, reiterando que este objetivo logró sembrar terror entre los pertenecientes a Morena.

En el caso de Suárez Licona, este afirmó que utilizar un termo rojo era símbolo de “una declaración de lealtad a México”.

Por ello, el senador compartió su termo rojo desde el Senado, invitando también a los seguidores del PRI a sumarse a su nueva campaña contra Morena.

PRI adopta el termo rojo y afirma que Morena le tiene miedo (Captura)