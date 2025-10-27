Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara de Diputados informó qué exigirá el trabajo presencial de legisladores tras el escándalo de Cuauhtémoc Blanco pasando lista y votando desde una cancha de pádel.

Ricardo Monreal dijo en un video que ser legislador es un honor y un privilegio, por lo que señaló deben hacer un esfuerzo para cumplir con sus responsabilidades.

Así lo dijo luego de que votaran la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados y varios diputados estaban en línea, uno de ellos Cuauhtémoc Blanco.

“Para cumplir con nuestra responsabilidad, sí tenemos que exigir que haya presencia en Comisiones y en el Pleno de diputadas y diputados. Finalmente esa es nuestra responsabilidad. Yo recuerdo que en la vida luché mucho” Ricardo Monreal. jucopo Cámara de Diputados

Ricardo Monreal pide a diputados de Morena responder a la Cuarta Transformación y a Claudia Sheinbaum

Ricardo Monreal, quien ha sido senador y diputado en varias legislaturas dijo que los lineamientos buscan garantizar presencia tanto en las reuniones de Comisiones y el Pleno.

Recordó que en su caso, luchó mucho para lograr un lugar como legislador en el año de 1989.

A más de 30 años recordó que los representantes se deben a la población y que deben responder al movimiento de la Cuarta Transformación al que pertenecen con eficacia, seriedad, lealtad y responsabilidad.

Ricardo Monreal también llamo a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Cumplamos con México y apoyamos a México, cerremos filas con la presidenta Claudia Sheinbaum” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal lanza lineamientos para garantizar presencia en Cámara de Diputados

Durante la semana anterior y tras el escándalo de Cuauhtémoc Blanco, el senador Ricardo Monreal adelantó que se iban a analizar una serie de lineamientos y ordenamientos jurídicos para que los legisladores sesionen de manera presencial.

Aunque el legislador dejó ver que hizo un llamado a los senadores de Morena, estos lineamientos serían dedicados a todos los legisladores y legisladoras de la Cámara de Diputados.

En estos momentos ya había insistido qué están bastante grandecitos para asumir sus responsabilidades y que no es cualquier cosa ser legislador.