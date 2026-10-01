Mario Benítez, vocero de extrabajadores de Luz y Fuerza Centro, dijo que la decapitación de la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos no tiene comparación con la violencia que han sufrido ellos.

“Destruyeron una empresa publica… 44 mil familias desamparadas… ¿llaman violento lo que hicimos? no tiene comparación… violencia es sacarnos a punta de pistola… y tratarnos como criminales…” Mario Benítez, vocero de extrabajadores de Luz y Fuerza Centro

En entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, Mario Benítez dijo que llevan 17 años luchando por justicia y la restitución laboral.

El 30 de septiembre, extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro protestaron contra la presencia del expresidente en un foro en la Ciudad de México y emprendieron acciones contra la estatua de Felipe Calderón en Centro Cultural Los Pinos.

En fotografías y videos quedó registrado que el mismo grupo que se manifestaba frente al Hotel Marquís, donde se llevaba el Foro América Libre, fueron los que protestaron en Los Pinos.

Extrabajadores de Luz y Fuerzan rechazan liderazgo de Martín Esparza en el SME

El Frente Amplio de Unidad (FAU), es un grupo disidente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes acusaron que en estos 17 años han tenido un liderazgo que los ha traicionado, en referencia a Martín Esparza.

Los integrantes disidentes del SME han acusado huachicoleo de electricidad en la gestión de Martín Esparza, el robo de inmuebles y fibra óptica.

Extrabajadores de Luz y Fuerza buscan reinserción laboral a 17 años de extinción

Ramón Pacheco, presidente del FAU dijo que son “17 años de dolor, desempleo, pobreza y lucha”.

Mario Benítez coincidió en que los han sumido en la pobreza y que no pudieron ser contratados en otros trabajos simplemente por haber laborado en Luz y Fuerza del Centro.

Óscar Alzaga, abogado de extrabajadores, dijo que su principal reclamo es el de reinserción laboral y alternativas para queines no aceptaron la liquidación.

Mario Benítez dijo que a pesar de haber aceptado al liquidación, aún existen pendientes como aprobar la jubilación para quienes aplicaba y que la “compensación vitalicia” aprobada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sea del 100 por ciento con sueldo actuales y no equivalentes a 2009.