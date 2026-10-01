Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se pronunció sobre la decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón y señaló que se trata de una clara “expresión popular”.

Durante una conferencia, Ricardo Monreal fue cuestionado por la prensa sobre el hecho y evitó emitir una opinión personal sobre lo ocurrido:

“No tengo ninguna opinión (...), pero es una muestra clara de expresión popular”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Decapitación de estatua de Calderón es una “expresión popular”, afirma Ricardo Monreal

El pasado miércoles 30 de septiembre, extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro protestaron frente al Hotel Marquis en contra de Felipe Calderón, quien participaría en un foro internacional.

Extrabajadores de Luz y Fuerza cortan la cabeza a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos (Mark Sanchez/ChilangoReport)

La protesta masiva, convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se da a 17 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro que dejó sin empleo a cerca de 44 mil trabajadores.

A la par, un grupo de manifestantes acudieron a Los Pinos para decapitar la estatua del expresidente Felipe Calderón, misma que se encontraba en el suelo desde hace un año tras la caída de un árbol durante una tormenta.

Ricardo Monreal fue cuestionado sobre esta acción contra la estatua, pero el diputado evitó emitir alguna opinión sobre lo ocurrido, solo aclaró que el hecho fue una “ clara expresión popular”.

Cabe mencionar que el panista Roberto Gil Zuarth ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la decapitación de la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos.

La denuncia está dirigida contra quien resulte responsable de los hechos, e incluye a los funcionarios públicos encargados de la custodia del complejo cultural Los Pinos.