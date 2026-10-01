Roberto Gil Zuarth presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la decapitación de la estatua de Felipe Calderón en el Centro Cultural Los Pinos, ocurrida durante una protesta de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

“todos los funcionarios públicos que tienen la custodia de Los Pinos” Denuncia presentada por Roberto Gil Zuarth

El abogado sostuvo que la decapitación de la estatua de Felipe Calderón no solo debe investigarse para identificar a los responsables materiales, sino también para determinar posibles omisiones de los funcionarios encargados de la custodia del recinto público.

Además, Roberto Gil Zuarth cuestionó la falta de acciones preventivas para proteger el monumento en el Centro Cultural Los Pinos.

Denunciarán a quien resulte responsable por decapitación de estatua de Calderón (especial)

Condena de Claudia Sheinbaum por actos vandálicos a estatua de Calderón no basta: Roberto Gil Zuarth

Además de la denuncia a quien resulte responsable por la decapitación de la estatua de Calderón, el abogado Roberto Gil Zuarth dijo que la condena de la presidenta Claudia Sheinbaum por actos vandálicos no basta.

Ya que como autoridades, Roberto Gil dijo esperar la detención de los responsables y funcionarios que permitieron el “allanamiento federal” a la estatua de Calderón en Los Pinos argumentando que el monumento es propiedad de la nación.

“La presidenta es responsable; sí efectivamente lo condenó, yo espero que el Ministerio Público vaya ahorita a detener a los responsables y los identifique con grabaciones que se han compartido”. Roberto Gil

Así como Roberto Gil remató que las mismas autoridades permitieron los daños a la escultura de Calderón, tras dejarla en el suelo ya más de un año.