El 1 de abril de 2026, la viuda del fallecido empresario Carlos Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro, fue detenida en Miami por el presunto secuestro y asesinato del que fue su esposo.

La muerte de Carlos Aguirre Gómez en 2020 sucedió en circunstancias extrañas luego de que bienes y fideicomisos fueron transferidos a su después viuda, Rosa María Rubio, a quien ahora llaman la “viuda negra”.

Detienen en Miami a viuda de Carlos Aguirre Gómez de Grupo Radio Centro por asesinato y secuestro

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) así como el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) detuvieron a Rosa María Rubio, viuda de Carlos Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro.

La detención que sucedió en Miami, Estados Unidos, se debió a una orden de captura por los delitos de secuestro agravado y homicidio contra su exesposo Carlos Aguirre Gómez.

Los hechos suceden luego de que Rosa María Rubio habría iniciado transferencias financieras de fideicomisos y bienes del entonces presidente de Grupo Radio Centro, para después culminar en su secuestro y muerte.

Grupo Radio Centro. (Saúl López/Cuartoscuro / Saúl López)

Según información que La Prensa obtuvo de la carpeta de investigación, los cuatro hijos de Carlos Aguirre Gómez son quiénes interponen la denuncia, acusando que su padre estuvo secuestrado por casi diez años por Rosa María Rubio.

Sin embargo, ha llamado la atención que los hijos -del primer matrimonio- de Carlos Aguirre Gómez interpusieron la denuncia contra Rosa María Rubio después de ocho días de la muerte de su padre.

A juicio del medio de comunicación, los testimonios en la denuncia contra Rosa María Rubio no son “independientes”, sino unos que se beneficiarían del patrimonio que el expresidente de Grupo Radio Centro creció en vida y que su viuda se quedó tras su muerte.

A ello se le suma que Sofía Aguirre Corcuera, hija mayor y heredera directa de Carlos Aguirre Gómez, es la testigo y denunciante principal de los delitos que la viuda de su padre habría cometido.

México solicita extradición de la viuda Carlos Aguirre Gómez de Grupo Radio Centro

La detención de Rosa María Rubio en Miami, Estados Unidos, se logró por una orden de aprehensión por la que México ahora pediría su extradición.

Extraoficialmente, se sabe que México ya inició el proceso de extradición de Rosa María Rubio, a quien se le acusa de secuestro agravado y homicidio contra Carlos Aguirre Gómez de Grupo Radio Centro.

Ante ello, Sofía Aguirre Corcuera agradeció a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y a Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México (CDMX), por el trabajo realizado para la captura de la viuda de su padre.

“Gracias a su apoyo y a la coordinación que se llevó a cabo con las autoridades norteamericanas que dan resultado después de más de cinco años de un proceso muy largo, muy doloroso en el que nos estamos acercando un poco más en conseguir justicia por mi papá”. Sofía Aguirre Corcuera, hija de Carlos Aguirre Gómez.

Detienen en Miami a Rosa María Rubio Zepeda, esposa de Carlos Aguirre Gómez, dueño y ex director general de Grupo Radio Centro, acusada de ordenar el secuestro y asesinato del empresario a quien despojó fraudulentamente de cientos de millones de dólares.

FBI la recluyó en Broward pic.twitter.com/0Ob2aFSDS5 — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) April 8, 2026

Viuda de Carlos Aguirre Gómez de Grupo Radio Centro acusa tráfico de influencias

Ante la circunstancia en que se dio la detención de la viuda del empresario de Grupo Radio Centro, sus abogados acusaron un probable “tráfico de influencias” en argumentos dados a Proceso.

Según la defensa de Rosa María Rubio, el caso penal en su contra inició días después de que un tribunal en la CDMX la ratificó, por segunda ocasión, como la heredera universal.

Asimismo, se acusa que la carpeta con la denuncia de secuestro y homicidio contra la viuda de Carlos Aguirre Gómez tiene el sustento de testimonios que se benefician de forma directa de los bienes que el empresario creó en vida.

Por otra parte, se argumenta que la causa de muerte en el acta de defunción del empresario de Grupo Radio Centro acusa “muerte natural”. Además de convivencia de él con sus hijos durante los casi diez años donde aseguran estuvo secuestrado.