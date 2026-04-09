Rosa María Rubio Zepeda, viuda del empresario Carlos Aguirre Gómez de Grupo Radio Centro, fue detenida en Miami, Estados Unidos, tras orden de arresto en México.

A Rosa María Rubio Zepeda la buscan autoridades en México por presunto homicidio y secuestro agravado contra su exesposo, Carlos Aguirre Gómez, pero ¿quién es ella?

Te compartimos lo que se sabe sobre Rosa María Rubio Zepeda, con estos datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Rosa María Rubio Zepeda es detenida por secuestro y homicidio de Carlos Aguirre Gómez

¿Quién es Rosa María Rubio Zepeda?

Rosa María Rubio Zepeda o “Rosita” Rubio Zepeda es la viuda de Carlos Aguirre Gómez, quien fue presidente de Grupo Radio Centro.

Se conoce poco de Rosa María Rubio Zepeda, salvo que fue candidata por el partido Nueva Alianza a diputada local del Distrito XIV en la Ciudad de México (CDMX).

Rosa María Rubio Zepeda, viuda de Carlos Aguirre Gómez. (Especial)

Su madre es Rosa María Zepeda de Rubio, siendo que tiene un hermano llamado José Patricio Rubio Zepeda.

Asimismo, Rosa María Rubio Zepeda aparece como albacea de la sucesión de Eusebio Rubio Valbuena, con un predio en Tizayuca, Hidalgo.

En los últimos años de su matrimonio con Carlos Aguirre Gómez vivió en Miami, Estados Unidos, donde se quedó a radicar tras la muerte del empresario.

Por un hecho mediático legal que está en proceso en México, a Rosa María Rubio Zepeda la llaman la “viuda negra” por hechos que habría cometido contra el empresario de Grupo Radio Centro.

¿Qué edad tiene Rosa María Rubio Zepeda?

Se desconoce la edad de Rosa María Rubio Zepeda.

¿Quién es el esposo de Rosa María Rubio Zepeda?

Carlos Aguirre Gómez era el esposo de Rosa María Rubio Zepeda, pero murió el 13 de septiembre de 2020.

Carlos Aguirre, presidente de Grupo Radio Centro. (Especial)

Rosa María Rubio Zepeda y Carlos Aguirre Gómez se casaron en 2009 en el Hotel St. Regis en la CDMX, antes Distrito Federal (DF).

¿Qué signo zodiacal es Rosa María Rubio Zepeda?

Se desconoce el signo zodiacal de Rosa María Rubio Zepeda.

¿Cuántos hijos tuvo Rosa María Rubio Zepeda?

Se cree que Rosa María Rubio Zepeda tuvo dos hijos con Carlos Aguirre Gómez; Sofía Aguirre Rubio y Manuel Aguirre Rubio.

¿Qué estudió Rosa María Rubio Zepeda?

Rosa María Rubio Zepeda estudió derecho en la Universidad Anáhuac, siendo en 2014 que obtuvo su cédula profesional.

¿En qué ha trabajado Rosa María Rubio Zepeda?

Rosa María Rubio Zepeda fue candidata a diputada en el entonces D.F.

Por otra parte, Rosa María Rubio Zepeda fue vicepresidenta de la Asociación Gilberto, enfocada en ayuda a personas afectadas por desastres naturales.

Rosa María Rubio Zepeda es detenida por secuestro y homicidio de Carlos Aguirre Gómez

La viuda de Carlos Aguirre Gómez, presidente de Grupo Radio Centro, fue detenida el 1 de abril de 2026 en Miami, Estados Unidos, tras una orden en México.

Rosa María Rubio Zepeda fue detenida por autoridades Norteamericanas, luego de que en México fue acusada de secuestro agravado y homicidio contra Carlos Aguirre Gómez, quien murió en 2020.

Según la carpeta de investigación, Rosa María Rubio Zepeda se habría transferido fideicomisos y bienes del empresario, semanas antes de que este muriera.

Ante ello, los hijos del primer matrimonio de Carlos Aguirre Gómez denunciaron a Rosa María Rubio Zepeda, ocho días después de la muerte del empresario, asegurando que ella provocó su muerte para quedarse con los bienes.

Asimismo, acusan que la ahora viuda de su padre, lo tuvo secuestrado por casi diez años.

Sin embargo, abogados de Rosa María Rubio Zepeda han acusado posible “tráfico de influencias” por los hijos del empresario, explicando que la orden de aprehensión se dio días después de que se ratificó por segunda ocasión que ella era la heredera universal de Carlos Aguirre Gómez.

Asimismo, aseguran que los hijos del empresario de Grupo Radio Centro convivieron con él los casi diez años donde aseguran estuvo secuestrado. Así como testigos que son beneficiarios directos si la herencia se le quita a Rosa María Rubio Zepeda.