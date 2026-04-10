La hija de Rosa María Rubio, Sofía dio respuesta a la detención de la viuda de Carlos Aguirre Gómez, rechazando que haya secuestrado y asesinado a quien fue empresario de Grupo Radio Centro.

“Hay ciertas cosas de estas que se le acusan a mi mamá que a mí no me hace sentido”. Sofía, hija de Rosa María Rubio

En contraparte, fue la hija de Carlos Aguirre Gómez la que celebró la noticia de la detención de Rosa María Rubio y agradeció la intervención de la Fiscalía General de la República.

El 27 de marzo, un tribunal ratificó a Rosa María Rubio como heredera universal de Carlos Aguirre Gómez pese a la impugnación de sus hijos; el 1 de abril, la viuda del empresario fue detenida.

Hija de Rosa María Rubio responde a acusaciones sobre muerte de Carlos Aguirre Gómez (Captura de pantalla)

Hija de Rosa María Rubio rechaza que su mamá secuestrara y asesinara a Carlos Aguirre Gómez

Mediante un video, la hija de Rosa María Rubio aseguró que los delitos que habría cometido su madre no le hacen sentido, debido a las acciones de Carlos Aguirre Gómez durante su matrimonio.

Señaló diversos ejemplos que desmentirían la presunta privación de parte de Rosa María Rubio, ya que mientras Carlos Aguirre Gómez estaba secuestrado, viajaba dentro y fuera del país.

Afirmó que los señalamientos no sólo son un insulto para su mamá, también a la memoria de Carlos Aguirre Gómez.

La hija de Rosa María Rubio señaló que a quienes llamó hermanos, los hijos de Carlos Aguirre Gómez, son quienes están atacando “con tanto odio y tanto enojo” a su madre, que procuraba a quien fue su esposo.

Hija de Carlos Aguirre Gómez celebra detención de Rosa María Rubio por asesinato del empresario

En contraparte, la hija de Carlos Aguirre Gómez, Sofía Aguirre, agradeció mediante otro video el actuar de las autoridades para lograr con la detención de Rosa María Rubio, quien no dañará a nadie más.

Aseguró que después de cinco años, resolver lo que llamó un proceso muy largo y doloroso, los acerca a dar justicia a la muerte de Carlos Aguirre Gómez y limpiar su nombre.

Por lo cual, agradeció tanto a la fiscal general Ernestina Godoy como a la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, en coordinación con las autoridades de Estados Unidos.