Grupo Radio Centro (GRC) habría dejado en prenda activos clave de su operación, incluido su edificio sede en Avenida Constituyentes, para participar en la licitación de dos cadenas de televisión abierta.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones solicitó una garantía de 415 millones de pesos, lo que llevó a la empresa a buscar financiamiento con Pinfra y otras fuentes.

Ahora, GRC enfrenta el reto de cubrir más de 3 mil millones de pesos y negocia una posible alianza con Germán Larrea, dueño de Grupo México y Cinemex.

IFT solicitó a GCR dejar activos en prenda

Grupo Radio Centro (GRC) habría dejado en prenda activos esenciales para su operación para entrar a la licitación de dos cadenas de TV abierta, entre ellos su edificio sede de Avenida Constituyentes en Ciudad de México, según versiones de fuentes del sector.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) solicitó como garantía cubrir la cantidad de 415 millones de pesos para poder contender por una de las dos cadenas de televisión digital abierta, por lo que Radio Centro solicitó un crédito a Pinfra a cambio de acciones de la empresa.

La constructora cobró capital e intereses por el trato y se desvinculó posteriormente de la transacción desde el año pasado, detallaron fuentes al tanto. Al mismo tiempo, GRC obtuvo financiamiento de otras fuentes, entre las cuales estaría la entrega de sus oficinas como garantía.

En 1992 Grupo Radio Centro compró el edificio de Constituyentes, una construcción de alrededor de 10 mil metros cuadrados de los cuales la firma ocupaba aproximadamente 7,500 metros cuadrados al cierre del 2013, según su informe anual, y el resto estaba disponible para renta a terceros.

Asimismo, cuenta con 18 estudios de producción en los que se graba material musical, anuncios comerciales, notas informativas, anuncios, noticieros y promocionales en servidor de disco duro, disco compacto y DVD-audio.

Radio Centro necesita un socio para cubrir el pago de más de 3 mil millones de pesos por la contraprestación de una cadena de TV abierta nacional.

Existen versiones de que la empresa de telecomunicaciones negocia con Germán Larrea, dueño de Grupo México y Cinemex, una asociación para poder hacer el pago necesario y empezar las opereciones de la cadena de TV.